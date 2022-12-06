Состояние двух соучредителей Grammarly подешевело вдвое за год, – Forbes

Доли двух из трех соучредителей онлайн-платформы Grammarly подешевели вдвое – до 2,2 миллиарда в год. Максим Литвин и Алексей Шевченко остались долларовыми миллиардерами, но вылетели из списка Forbes Real Time Billionaires.

В ноябре 2021 года доли обоих бизнесменов оценивали в 4 миллиарда долларов, а сейчас – 2,2 миллиарда долларов. Еще год назад Шевченко и Литвин занимали 728-е место, а сейчас на 1322-м и 1333-м местах соответственно.

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Поводом для переоценки состояния миллиардеров стали новые данные из украинских реестров о том, что ни один из акционеров Grammarly не владеет долей свыше 25%.

Заметьте, что соучредители первого единорога с украинскими корнями стали долларовыми миллиардерами в ноябре 2021 года, когда оценка Grammarly взлетела до 13 миллиардов долларов. Доли Шевченко и Литвина в то время были оценены по меньшей мере в 4 миллиарда долларов каждая.

Согласно данным Pitchbook, около 22% Grammarly принадлежит инвесторам, участвовавшим в двух раундах финансирования в 2019 и 2021 годах. Соответственно, Литвину и Шевченко в ноябре 2021 года, по оценкам Forbes, принадлежало почти по 35% капитала.

Что известно о Grammarly