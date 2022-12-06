Состояние двух соучредителей Grammarly подешевело вдвое за год, – Forbes
Источник:Forbes
Доли двух из трех соучредителей онлайн-платформы Grammarly подешевели вдвое – до 2,2 миллиарда в год. Максим Литвин и Алексей Шевченко остались долларовыми миллиардерами, но вылетели из списка Forbes Real Time Billionaires.
В ноябре 2021 года доли обоих бизнесменов оценивали в 4 миллиарда долларов, а сейчас – 2,2 миллиарда долларов. Еще год назад Шевченко и Литвин занимали 728-е место, а сейчас на 1322-м и 1333-м местах соответственно.
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Поводом для переоценки состояния миллиардеров стали новые данные из украинских реестров о том, что ни один из акционеров Grammarly не владеет долей свыше 25%.
Заметьте, что соучредители первого единорога с украинскими корнями стали долларовыми миллиардерами в ноябре 2021 года, когда оценка Grammarly взлетела до 13 миллиардов долларов. Доли Шевченко и Литвина в то время были оценены по меньшей мере в 4 миллиарда долларов каждая.
Согласно данным Pitchbook, около 22% Grammarly принадлежит инвесторам, участвовавшим в двух раундах финансирования в 2019 и 2021 годах. Соответственно, Литвину и Шевченко в ноябре 2021 года, по оценкам Forbes, принадлежало почти по 35% капитала.
Что известно о Grammarly
- Украинская онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке, которая была запущена в 2009 году.
- Grammarly повышает качество письменного общения, предлагая рекомендации по правильности (грамматика и механики письма), четкости (краткость и понятность), увлекательности (словарный запас и разнообразие) и тону сообщения (формальность, вежливость и уверенность).
- Имеет представительства в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ванкувере и Берлине.