"Боже, убереги от этого": ресторатор рассказал, какая ошибка может разрушить бизнес

Предприниматели часто стремятся держать под личным контролем как можно больше процессов. Однако такой подход может обернуться против самого владельца, когда компания начинает активно развиваться.

Почему владельцу не стоит делать все самому

Некоторые советы для бизнеса помогут не только сохранить собственное дело, но и успешно развивать его. Владелец ресторанного бизнеса Вардкес Арзуманян рассказал, почему со временем предпринимателю стоит отойти от повседневного управления компанией, пишет NV.

Когда Арзуманян открыл свой первый ресторан, он сам нанимал и уволил сотрудников, обучал их, контролировал работу и решал текущие проблемы.

Однако с расширением бизнеса такая модель перестала работать. Уже более 20 лет ресторатор не занимается наймом персонала. Эти функции выполняют менеджеры, которые также отвечают за обучение, наставничество и повседневную работу ресторанов.

Боже упаси делать их работу вместо них,

– говорит Арзуманян.

По его словам, задачи владельца меняются вместе с масштабом компании. Он должен не выполнять работу менеджеров, а создавать условия, при которых они могут самостоятельно выполнять свои обязанности.

Что должно оставаться под контролем владельца

Ресторатор выделяет три сферы, которые предприниматель не должен полностью передавать другим:

Качество продукта. Владелец должен следить за тем, чтобы клиент получал качественный продукт уже сегодня. Без этого, по мнению Арзуманяна, теряет смысл любая долгосрочная стратегия. Развитие. Предприниматель определяет направление движения компании: какие заведения открывать или закрывать, куда расширяться и каким должен быть бизнес через несколько лет. Финансы. Владелец должен понимать, сколько компания зарабатывает и теряет, куда вкладываются средства и насколько эффективны инвестиции. При этом даже ресторан с большим количеством посетителей не обязательно является прибыльным.

Когда-то моей задачей было хорошо управлять рестораном, а сегодня – сделать так, чтобы хорошие рестораны могли работать и развиваться без моего ежедневного участия в управлении,

– пишет Арзуманян.

Поэтому, по его мнению, владельцу стоит делегировать операционное управление, но оставить за собой вкус, направление и деньги.