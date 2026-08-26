Почему владельцу не стоит делать все самому

Некоторые советы для бизнеса помогут не только сохранить собственное дело, но и успешно развивать его. Владелец ресторанного бизнеса Вардкес Арзуманян рассказал, почему со временем предпринимателю стоит отойти от повседневного управления компанией, пишет NV.

Когда Арзуманян открыл свой первый ресторан, он сам нанимал и уволил сотрудников, обучал их, контролировал работу и решал текущие проблемы.

Однако с расширением бизнеса такая модель перестала работать. Уже более 20 лет ресторатор не занимается наймом персонала. Эти функции выполняют менеджеры, которые также отвечают за обучение, наставничество и повседневную работу ресторанов.

Боже упаси делать их работу вместо них,

– говорит Арзуманян.

По его словам, задачи владельца меняются вместе с масштабом компании. Он должен не выполнять работу менеджеров, а создавать условия, при которых они могут самостоятельно выполнять свои обязанности.

Что должно оставаться под контролем владельца

Ресторатор выделяет три сферы, которые предприниматель не должен полностью передавать другим:

Качество продукта. Владелец должен следить за тем, чтобы клиент получал качественный продукт уже сегодня. Без этого, по мнению Арзуманяна, теряет смысл любая долгосрочная стратегия. Развитие. Предприниматель определяет направление движения компании: какие заведения открывать или закрывать, куда расширяться и каким должен быть бизнес через несколько лет. Финансы. Владелец должен понимать, сколько компания зарабатывает и теряет, куда вкладываются средства и насколько эффективны инвестиции. При этом даже ресторан с большим количеством посетителей не обязательно является прибыльным.

Когда-то моей задачей было хорошо управлять рестораном, а сегодня – сделать так, чтобы хорошие рестораны могли работать и развиваться без моего ежедневного участия в управлении,

– пишет Арзуманян.

Поэтому, по его мнению, владельцу стоит делегировать операционное управление, но оставить за собой вкус, направление и деньги.