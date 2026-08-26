Чому власнику не варто робити все самому

Деякі поради для бізнесу допоможуть не лише вберегти власну справу, а й успішно розвивати її. Власник ресторанного бізнесу Вардкес Арзуманян розповів, чому з часом підприємцю варто відійти від щоденного управління компанією, пише NV.

Коли Арзуманян відкрив свій перший ресторан, він сам наймав і звільняв працівників, навчав їх, контролював роботу та вирішував поточні проблеми.

Однак із масштабуванням бізнесу така модель перестала працювати. Уже понад 20 років ресторатор не займається наймом персоналу. Ці функції виконують менеджери, які також відповідають за навчання, наставництво та щоденну роботу ресторанів.

Боже збав робити їхню роботу замість них,

– каже Арзуманян.

За його словами, завдання власника змінюється разом із масштабом компанії. Він має не виконувати роботу менеджерів, а створювати умови, за яких вони можуть самостійно виконувати свої обов'язки.

Що має залишатися під контролем власника

Ресторатор виділяє три сфери, які підприємець не повинен повністю передавати іншим:

Якість продукту. Власник має стежити за тим, щоб клієнт отримував якісний продукт уже сьогодні. Без цього, на думку Арзуманяна, втрачає сенс будь-яка довгострокова стратегія. Розвиток. Підприємець визначає напрямок руху компанії: які заклади відкривати або закривати, куди розширюватися та яким має бути бізнес через кілька років. Фінанси. Власник повинен розуміти, скільки компанія заробляє і втрачає, куди вкладаються кошти та наскільки ефективними є інвестиції. При цьому навіть ресторан із великою кількістю відвідувачів не обов'язково є прибутковим.

Колись моїм завданням було добре керувати рестораном, а сьогодні – зробити так, щоб хороші ресторани могли працювати й розвиватися без моєї щоденної участі в управлінні,

– пише Арзуманян.

Тому, на його думку, власнику варто делегувати операційне управління, але залишити за собою смак, напрямок і гроші.