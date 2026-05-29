91 миллион гривен на Sparrow Park Lviv: как государство поможет восстановить индустриальный парк
Поврежденный в результате российской атаки львовский индустиральный парк получит финансовую поддержку от государства на восстановление. Средства выделят по отдельной программе.
Как государство профинансирует восстановление Sparrow Park Lviv
О том, по какой программе предоставят финансирование, говорится в сообщении Юлии Свириденко.
Премьер-министр отметила, что в Украине заработала новая программа от "Сделано в Украине". Это стимулирование индустриальных парков, пострадавших из-за российских обстрелов.
В частности в Минэкономики уже согласовали заявку для индустриального парка Sparrow Park Lviv на 91 миллион гривен. В 2025 году этот парк пострадал в результате российской атаки на Львов.
Отмечается, что средства пойдут на восстановление промышленной инфраструктуры.
Программа для индустриальных парков
В частности министр объяснила, что по программе государство может покрыть 80% от общей стоимости восстановления инфраструктуры. При условии, что сумма не превышает 200 миллионов гривен на один объект.
Если же речь идет о строительстве новой инфраструктуры, то предприятие может рассчитывать на 50% компенсации от государства. При условии, что сумма до 150 миллионов гривен.
Кроме того, управляющая компания должна привлечь собственные средства, инвестировать в строительство/восстановление остальное того, что не покроет государство. В частности задача компаний ввести в эксплуатацию не менее 5 тысяч квадратных метров промышленных площадей и привлечь не менее 2 промышленных предприятия.
Заметьте! В госбюджете-2026 на стимулирование индустриальных парков заложили 1 миллиард гривен.
В частности, в 2026 году уже согласовали первую заявку на строительство. Речь идет о SMART TECH INDUSTRY в Полтавской области, где будут строить сети газо- и водоснабжения.
Чтобы присоединиться к программе и получить помощь нужно подать заявку. Это можно сделать до 15 августа 2026 года.
В то же время министр акцентировала, что по состоянию на конец 2025 года благодаря программе в индустриальных парках было построено или еще строятся 37 заводов.
Обстрелы России по украинским предприятиям
В результате атаки на Киев 24 мая, в очередной раз пострадал столичный McDonald's на Лукьяновке. Именно это заведение старейшее в Украине. И за время полномасштабного вторжения было не менее 7 случаев повреждений только этого ресторана.
В частности удары России нередко приходятся на отделения Новой почты. Особенно в прифронтовых регионах. Один из последних случаев – обстрел 25 мая, когда враг попал в отделение почты в Донецкой области.