В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек, – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции рассказали в список спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесло 24 тысячи человек. Это самая большая база в мире.

Председатель НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона отметил, что благодаря функционированию этой базы наложены санкции на наибольшее в мировой истории количество лиц, передает 24 Канал.

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Также он добавил, что отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны, в который вносятся международные компании, до сих пор работающие в России.

Он автоматически индексируется специальной базой данных, поэтому любой банк или зарубежное ведомство увидит, что та или иная компания подсвечивается отметкой как ведущая не социально ответственный бизнес, а финансирующая войну, добавил Новиков.

Александр Новиков Председатель НАПК 57% потребителей в мире соблюдают стандарты потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне.