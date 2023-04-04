В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек, – НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции рассказали в список спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесло 24 тысячи человек. Это самая большая база в мире.
Председатель НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона отметил, что благодаря функционированию этой базы наложены санкции на наибольшее в мировой истории количество лиц, передает 24 Канал.
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Также он добавил, что отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны, в который вносятся международные компании, до сих пор работающие в России.
Он автоматически индексируется специальной базой данных, поэтому любой банк или зарубежное ведомство увидит, что та или иная компания подсвечивается отметкой как ведущая не социально ответственный бизнес, а финансирующая войну, добавил Новиков.
57% потребителей в мире соблюдают стандарты потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне.