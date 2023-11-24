Изменения в политике Spotify: кто сможет зарабатывать на прослушиваниях

Spotify с 2024 года будет платить только за песни, набравшие более 1000 прослушиваний. Об этом стало известно из заявления компании.

Музыкальный сервис Spotify меняет свою политику выплат роялти начиная с 2024 года. Теперь исполнители будут получать выплаты только за треки, которые собрали не менее 1000 прослушиваний за последние 12 месяцев.

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В компании отмечают, что эта обновленная политика по выплате роялти направлена на привлечение еще 1 миллиарда долларов для поддержки новых и талантливых артистов.

Зачем еще нужны изменения

Spotify отмечает, что 99,5% всех потоков составляют композиции, получающие по крайней мере 1000 проигрываний ежегодно, и каждый из этих треков будет зарабатывать больше по новой политике.

Мы также считаем, что эта политика устранит одну стратегию, которая используется для попыток обмануть систему или скрыть искусственную потоковую передачу, поскольку загрузчики больше не смогут генерировать копейки из чрезвычайно большого объема треков.

– объясняют в компании.

Еще одной причиной является то, что лейбли и агрегаторы требуют минимальную сумму для вывода средств – обычно от 2 до 50 долларов. А банки требуют платы за транзакцию – от 1 до 20 долларов за операцию – что приводит к ситуации, когда эти средства часто не доходят до загрузчиков.

На сегодняшний день на стриминговом сервисе имеется более 100 миллионов треков, из которых десятки миллионов были прослушаны менее 1000 раз в течение последнего года и в среднем генерировали 0,03 доллара в месяц.