Спрос растет, несмотря на повышение цен: какую электронику покупают украинцы во время войны

Цены на технику в Украине в конце лета выросли в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, спрос на электронику среди украинцев вырос на треть.

В конце лета покупатели стали чаще искать девайсы для обучения и работы, а больше всего денег тратили на мультимедиа и игры. Об этом свидетельствует свежее исследование украинского рынка электроники на платформе OLX, передает 24 канал.

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Какую технику сейчас чаще всего ищут украинцы

По данным платформы, в этом году украинцы стали чаще искать технику онлайн. По сравнению с августом 2021 года, количество поисков на OLX в категории "Электроника" выросло на 30%. При этом больше всего пользователи интересовались телефонами и аксессуарами, техникой для дома и компьютерами.

Среди поисковых запросов лидируют смартфоны Apple – более 1,25 миллиона запросов. В первую десятку самых популярных товаров из категории попали также китайские бренды телефонов. Между тем среди бытовой техники украинцев больше всего интересуют:

холодильники – 264 тысячи запросов;

морозильные камеры – 82 тысячи;

микроволновки.

В то же время, лидерами поиска среди компьютерной техники в августе стали видеокарты, мониторы и компьютеры.

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Количество запросов по категориям

телефоны и аксессуары – 1,6 миллиона поисков;

техника для дома – 706 тысяч;

компьютеры и комплектующие – 451 тысяча;

ноутбуки и аксессуары – 437 тысяч;

игры и игровые приставки – 367 тысяч.

При этом самой популярной техникой в прошлом месяце стали ноутбуки – они вытеснили лидера поисков в прошлом году – холодильники. В целом же спрос на лэптопы вырос на 78%. Кроме того, поисковый запрос "Iphone" за последний год украинцы вводили более чем вдвое чаще – на 114%.

Цены и расходы украинцев

Вместе с ростом спроса на электронику растут и цены на нее. В частности, средняя стоимость ноутбука в августе составила 12 640 гривен, что на 45% дороже, чем в прошлом году. Холодильники в то же время подорожали в среднем более чем на половину – на 54%, до 6 450 гривен, телевизоры – на 56%, при средней стоимости 3 640 гривен.

В то же время снижение средней цены испытали мобильные телефоны – падение стоимости на 22%, до 7 400 гривен. При этом, по сравнению с прошлым годом, украинцы больше всего готовы тратить на мультимедиа и игры. Так, по данным OLX, самый высокий средний чек покупки в августе касался следующих товаров:

другая ТВ и видеотехника – 7 430 гривен;

мониторы – 5 530 гривен;

графические планшеты – 4 610 гривен;

игры для ПК – 4 600 гривен;

экшн-камеры – 4 490 гривен.

Отмечается, что в прошлом месяце украинцы в 2,5 раза чаще заказывали товары из раздела "Электроника". Если в августе 2021 года количество заказов на платформе составило почти 104 тысячи сделок, то в августе 2022 года показатель увеличился до более чем 274 тысяч заказов.