Наприкінці літа покупці почали частіше шукати девайси для навчання та роботи, а найбільше грошей витрачали на мультимедіа та ігри. Про це свідчить свіже дослідження українського ринку електроніки платформою OLX, передає 24 канал.

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Яку техніку нині найчастіше шукають українці

За даними платформи, цьогоріч українці почали частіше шукати техніку онлайн. У порівнянні з серпнем 2021 року, кількість пошуків на OLX у категорії "Електроніка" зросла на 30%. При цьому, найбільше користувачі цікавилися телефонами та аксесуарами, технікою для дому та комп'ютерами.

Серед пошукових запитів лідирують смартфони Apple – понад 1,25 мільйона запитів. У першу десятку найпопулярніших товарів з категорії потрапили також китайські бренди телефонів. Тим часом серед побутової техніки українців найбільше цікавлять:

холодильники – 264 тисячі запитів;

морозильні камери – 82 тисячі;

мікрохвильові печі.

Водночас лідерами пошуку серед комп'ютерної техніки у серпні стали відеокарти, монітори та комп'ютери.

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Кількість запитів за категоріями

телефони та аксесуари – 1,6 мільйона пошуків;

техніка для дому – 706 тисяч;

комп'ютери та комплектуючі – 451 тисяча;

ноутбуки та аксесуари – 437 тисяч;

ігри та ігрові приставки – 367 тисяч.

При цьому, найпопулярнішою технікою минулого місяця стали ноутбуки – вони витіснили лідера пошуків минулого року – холодильники. Загалом же попит на лептопи зріс на 78%. Крім того, пошуковий запит "Iphone" за останній рік українці вводили більш ніж вдвічі частіше – на 114%.

Ціни та витрати українців

Разом зі зростанням попиту на електроніку зростають й ціни на неї. Зокрема, середня вартість ноутбука у серпні становила 12 640 гривень, що на 45% дорожче, ніж торік. Холодильники тим часом здорожчали у середньому більш ніж на половину – на 54%, до 6 450 гривень, телевізори – на 56%, при середній вартості 3 640 гривень.

Водночас зниження середньої ціни зазнали мобільні телефони – падіння вартості на 22%, до 7 400 гривень. При цьому, проти минулого року, українці найбільше готові витрачати на мультимедіа та ігри. Так, за даними OLX, найвищий середній чек покупки у серпні стосувався таких товарів:

інша ТВ та відеотехніка – 7 430 гривень;

монітори – 5 530 гривень;

графічні планшети – 4 610 гривень;

ігри для ПК – 4 600 гривень;

екшн-камери – 4 490 гривень.

Зазначається, що загалом минулого місяця українці у 2,5 раза частіше замовляли товари з розділу "Електроніка". Якщо у серпні 2021 року кількість замовлень на платформі склала майже 104 тисячі угод, то у серпні 2022 року показник збільшився до понад 274 тисяч замовлень.

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