Средняя зарплата превысила 23 тысячи: кого ищут работодатели

Несмотря на войну и миграцию, в Украине продолжает расти уровень заработной платы. По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата достигла 23 460 гривен.

Причины роста зарплаты

Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на экономический мониторинг за май от Министерства экономики.

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Такой рост объясняют реакцией рынка на дефицит кадров, ростом нагрузки на работников и жесткой конкуренцией между работодателями.

У кого зарплаты растут быстрее всего

Особенно стремительно повышались доходы в сфере:

Сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства – +42,7%;

Строительства – +35,3%;

Информационных технологий и телекоммуникаций – +32,6%.

Интересно. Тройка отраслей с самыми высокими зарплатами осталась неизменной, это – ИТ и связь, финансовый сектор, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

На платформе work.ua также зафиксировали активный рост запросов на высшую зарплату в резюме, особенно в категориях топ-менеджмент, агробизнес и страхование.

Количество работников уменьшается

В то же время фиксируют и уменьшение количества застрахованных наемных работников. В апреле 2025 года их стало на 124 тысячи меньше, чем в прошлом году. Среди причин – мобилизация, миграция и общая демографическая ситуация.

Кроме того, как отметили аналитики, рынок труда все еще не восстановился после начала полномасштабного вторжения: по сравнению с апрелем 2021 года, количество застрахованных работников меньше более чем на миллион человек.

Такой дисбаланс является одновременно и вызовом, и стимулом для бизнеса, который пытается удержать и привлечь квалифицированных специалистов лучшими условиями.