Почти 80 тысяч гривен: какая средняя зарплата в Киеве и кто зарабатывает больше всех

Средняя зарплата в Киеве по итогам октября составила более 40 тысяч гривен, что почти вдвое больше, чем среднее значение по Украине. Стало известно, представители каких профессий зарабатывают больше всего.

Где в Киеве самые высокие зарплаты?

Средняя зарплата по Украине в октябре составила 26 913 гривен, а только в Киеве – 40 738 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также DevOps и другие IT-специалисты: кто зарабатывает больше всего в Украине

В тройку самых оплачиваемых отраслей вошли:

Информация и телекоммуникации – 76 908 гривен;

Добывающая промышленность и разработка карьеров – 68 510 гривен;

Финансовая и страховая деятельность – 60 980 гривен.

Выше средней зарплаты в Киеве получают специалисты в таких отраслях:

Государственное управление и оборона – 49 274 гривны;

Предоставление других видов услуг – 48 030 гривен;

Поставка электроэнергии, газа и пара – 47 746 гривен;

Перерабатывающая промышленность – 46 870 гривен;

Промышленность – 46 750 гривен;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 42 567 гривен;

Где самые низкие зарплаты в Киеве?

Самые низкие зарплаты по итогам октября в таких сферах:

Образование – 22 513 гривен;

Строительство – 22 947 гривен;

Временное размещение и организация питания – 23 128 гривен.

Также довольно низкие зарплаты получают специалисты в сферах водоснабжения, канализации и обращения с отходами (25 302 гривны) и здравоохранения (25 974 гривен).

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Что известно о зарплатах в Украине?