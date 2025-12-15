Майже 80 тисяч гривень: яка середня зарплата у Києві та хто заробляє найбільше
- Середня зарплата в Києві у жовтні становила 40 738 гривень, що значно перевищує середній показник по Україні – 26 913 гривень.
- Найвищі зарплати в Києві отримують працівники інформаційних технологій (76 908 гривень), добувної промисловості (68 510 гривень) та фінансової діяльності (60 980 гривень).
Середня зарплата у Києві за підсумками жовтня становила понад 40 тисяч гривень, що майже удвічі більше, ніж середнє значення по Україні. Стало відомо, представники яких професій заробляють найбільше.
Де в Києві найвищі зарплати?
Середня зарплата по Україні у жовтні становила 26 913 гривень, а лише у Києві – 40 738 гривень, пише 24 Канал з посиланням на NV.
До трійки найбільш оплачуваних галузей увійшли:
- Інформація та телекомунікації – 76 908 гривень;
- Добувна промисловість та розроблення кар'єрів – 68 510 гривень;
- Фінансова та страхова діяльність – 60 980 гривень.
Вищу за середню зарплату у Києві отримують фахівці у таких галузях:
- Державне управління й оборона – 49 274 гривні;
- Надання інших видів послуг – 48 030 гривень;
- Постачання електроенергії, газу та пари – 47 746 гривень;
- Переробна промисловість – 46 870 гривень;
- Промисловість – 46 750 гривень;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 42 567 гривень;
Де найнижчі зарплати в Києві?
Найнижчі зарплати за підсумками жовтня у таких сферах:
- Освіта – 22 513 гривень;
- Будівництво – 22 947 гривень;
- Тимчасове розміщення й організація харчування – 23 128 гривень.
Також доволі низькі зарплати отримують фахівці у сферах водопостачання, каналізації і поводження з відходами (25 302 гривні) та охорони здоров’я (25 974 гривень).
Що відомо про зарплати в Україні?
У 2026 році мінімальний оклад вчителів в Україні становитиме від 21 тисячі гривень, що є частиною перегляду зарплат, підтриманого в Бюджеті-2026. Найнижчі зарплати наразі залишаються в галузі освіти – 16 984 гривень.
У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень. Середня зарплата на 2026 рік закладена у розмірі 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025.
Зарплати різноробочих зросли на 384% і становили 23 тисячі гривень у жовтні 2025 року, а малярів – на 215% з медіанною зарплатою 47 тисяч гривень. Бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг, а найменше – в сільському господарстві.