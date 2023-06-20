Новая возможность для украинских бизнесов от США: как получить до 1,2 миллиона

США продолжают поддерживать Украину В частности это касается предпринимателей. В USAID выступили с новым предложением для национальных бизнесов.

В рамках новой программы от Агентства США по международному развитию украинские предприниматели смогут получить гранты для поддержания непрерывности работы и возобновления бизнеса.

Обратите внимание Советы от успешных предпринимателей, которые помогут не бояться ошибок

Гранты для бизнеса от США

Украинские предприниматели смогут получить гранты на суммы от 600 тысяч до 1,2 миллиона гривен. На эти средства могут претендовать представители бизнесов из таких секторов:

ИТ и инжиниринг;

Производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты и т.п.);

Услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т.п.);

Креативные промышленности (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и создание крафтовой продукции).

Бизнесы, стремящиеся претендовать на получение грантов, должны быть зарегистрированы как ФЛП, частные предприятия, ООО или АО. Среди условий также наличие штата работников ви годовой оборот к

В агентстве добавили, что деньги можно будет потратить на перемещение или возобновление бизнеса для расширения на внешних рынках. Еще одна опция – поддержание уровня имеющихся бизнес-возможностей и/или их усовершенствование. Подать заявку на участие в вышеупомянутой программе можно подать за ссылкой.