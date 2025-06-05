Противостояние Маска и Трампа ставит под вопрос контракты на 22 миллиарда

Противостояние между Илоном Маском и Дональдом Трампом может стоить SpaceX государственных контрактов на сумму около 22 миллиардов долларов.

Трамп и Маск обменялись угрозами

По информации Reuters, ситуация обострилась после критики Маском инициатив Трампа по снижению налогов и сокращению расходов, информирует 24 Канал.

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В ответ бывший президент пригрозил отменой контрактов с компаниями Маска. В свою очередь, Илон Маск заявил о возможном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, который SpaceX разработала для NASA.

Этот корабль пока является единственным американским транспортом, способным доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и возвращать их на Землю. Контракт на его использование оценивается в около 5 миллиардов долларов, и он считается критически важным для программы NASA.

Последствия конфликта

Напряжение между Маском и Трампом может иметь далеко идущие последствия. В частности, речь идет о риске отмены контрактов не только с NASA, но и с Пентагоном – это может серьезно замедлить развитие американской космической отрасли.

Справочно. Маск возглавлял одну из инициатив Трампа по реформированию правительства, но их отношения пока потерпели крах. Это ставит под сомнение будущее таких проектов, как освоение Марса и создание противоракетной обороны в космосе, которые были тесно связаны со SpaceX.

В случае вывода Dragon из эксплуатации может пострадать вся программа МКС, участниками которой являются десятки стран. Остается неясным, когда и как именно может произойти отказ от корабля. Сейчас NASA все еще использует российский аппарат "Союз" как резервный вариант для доставки астронавтов.