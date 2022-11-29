Обратно в 70-е: современные покупатели начали вести себя, как их родители – интересное исследование

Растущая инфляция и глобальная рецессия экономики оказали большое влияние на тенденции, приоритеты и расходы потребителей. Современные покупатели возвращаются к потребительской модели поведения, характерной для 70 – 80-х годов прошлого века.

Так, поведение современных потребителей все больше напоминает потребительское поведение предыдущего поколения, то есть их родителей. Об этом свидетельствует исследование Information Resources Inc (IRi), проведенное на 14 основных рынках Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Детали исследования

По результатам исследования IRi, потребители сегодня все чаще вынуждены адаптироваться, поскольку инфляционное давление оказывает прямое влияние на повышение цен в супермаркетах. В сочетании с ростом стоимости энергоносителей, медленным повышением зарплат и дефицитом предложения на рынках, большинство покупателей вынуждены делать тяжелый выбор в собственных повседневных затратах.

Множество потребителей сейчас возлагается на личные сбережения, чтобы выжить. Поэтому их потребительское поведение все чаще напоминает поведение их родителей, дедушек и бабушек в период 70 – 80-х годов прошлого века.

Потребители взяли под жесткий контроль то, где и как они совершают покупки, что покупают и как потребляют. Наиболее устойчивыми категориями являются свежие и охлажденные продукты, безалкогольные напитки и средства гигиены, а вот снижение продаж наблюдается в сегменте алкоголя, товаров для дома и замороженных продуктов,

– говорится в заключении IRi.

Отмечается, что около 58% потребителей сегодня экономят на самом необходимом, в том числе на еде и отоплении. В то же время, 35% возлагаются на личные сбережения и ссуды для оплаты счетов.

В Европе около 30% потребителей меняют место покупок для лучшего ценового предложения, а 26% пойдут в другой магазин, если привычный для них бренд будет недоступен. При этом, 34% будут искать другую точку продажи, где необходимый им товар продается по акции.

Кроме того, около 22% потребителей совершают меньше поездок на закупки, чем раньше, а 21% планирует, сколько денег можно потратить на тот или иной товар. 49% покупателей оценивают, сколько товара им действительно нужно, чтобы меньше потреблять и, соответственно, меньше тратить. В то же время, 58% регулярно сравнивают цены на похожие продукты.

Также потребители все чаще выбирают вариант приготовления пищи дома. А вот те, кто до сих пор обедает вне собственного дома, в основном выбирает дешевые заведения. Больше всего это касается потребления кофе, – готовый напиток покупают все реже, а чаще выпивают его дома.