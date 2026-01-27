Подозрение в злоупотреблении: руководителя Львовского ИТ Кластера отстранили от должности

Директора Lviv IT Cluster Степана Веселовского отстранили от должности из-за возможных злоупотреблений полномочиями. Чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения, проведут аудит.

Что известно об отстранении Степана Веселовского?

Наблюдательный совет анонсировал проведение комплексного аудита для проверки деятельности исполнительного директора и управленческой команды, пишет DOU.

Это нужно, чтобы расследовать возможное злоупотребление полномочиями. В частности, в сентябре 2025 года Степан Веселовский передал права на часть торговых марок кластера своему заместителю Юрию Огоновскому без согласования с Наблюдательным советом. Речь идет, частности, о брендах IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report и IT Meets.

Веселовский также зарегистрировал ряд новых юридических лиц: Общественный союз "Юнион Ван", ООО "СВес ТЭК", ООО "СВКОНСАЛТИНГ".

Мы должны встретиться на этой неделе для дальнейшего диалога, но по непонятным причинам получили такое. Относительно всех ТМ вопрос был решен еще несколько месяцев назад. И наблюдательный совет об этом был в курсе. Они принадлежат Ассоциации,

– отмечает Веселовский.

Известно, что на период отстранения обязанности исполнительного директора будет временно исполнять председатель Наблюдательного совета Святослав Кавецкий. В комментарии DOU он отметил, что Кластер в правовой плоскости планирует вернуть торговые марки.

Что будет с командой?

Вся команда Кластера покидает организацию, о чем 26 января сообщили в Lviv IT Cluster.

К сожалению, привычный процесс обсуждений и дискуссий с Наблюдательным советом по поводу будущего Кластера получил новый виток и мы столкнулись с видением и действиями, противоречащими нашим ценностям и амбициям,

– сообщили в заявлении.

Команда покидает организации все текущие проекты, торговые марки и другие материальные и нематериальные активы, принадлежащие ассоциации "Львовский Кластер Информационных Технологий и Бизнес-Услуг".

