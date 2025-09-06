Кабмин готовится к запуску специальной программы страхования. Она будет включать возмещение поврежденного имущества именно на прифронтовых территориях.

Какую страховую программу запустит правительство?

Возмещение будет осуществляться за счет Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Для этого надо принять небольшие поправки к статусу ЭКА в закон и решение на уровне КМ о бюджетной программе. Расходы умеренные.

Эта программа в целом будет состоять из 2 частей:

Первая часть – предусматривает возмещение поврежденного имущества на прифронтовых территориях за счет ЭКА.

Обратите внимание! Компенсация будет осуществляться только через подачу соответствующего заявления.

Вторая часть – система страхования от военных рисков на "других территориях".

Как отмечает Гетманцев, страхование для территорий, которые не являются прифронтовыми будет происходить через "бюджетную компенсацию части страховой премии". Таким образом этот инструмент должен стать доступным для бизнеса и граждан.

