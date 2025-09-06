Страхування від військових ризиків: уряд готується до запуску нової програми
- Кабмін готує програму страхування для відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях.
- Відшкодування на прифронтових територіях фінансуватиметься Експортно-кредитним агентством, а на інших територіях через бюджетну компенсацію частини страхової премії.
Кабмін готується до запуску спеціальної програми страхування. Вона включатиме відшкодування пошкодженого майна саме на прифронтових територіях.
Яку страхову програму запустить уряд?
Відшкодування буде здійснюватись за рахунок Експортно-кредитного агентства (ЕКА), повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.
Для цього треба прийняти невеличкі поправки до статусу ЕКА в закон та рішення на рівні КМ про бюджетну програму. Видатки помірні.
Ця програма загалом складатиметься з 2 частин:
- Перша частина – передбачає відшкодування пошкодженого майна на прифронтових територіях коштом ЕКА.
Зверніть увагу! Компенсація здійснюватиметься лише через подачу відповідної заяви.
- Друга частина – система страхування від військових ризиків на "інших територіях".
Як зазначає Гетманцев, страхування для територій, які не є прифронтовими відбуватиметься через "бюджетну компенсацію частини страхової премії". Таким чином цей інструмент має стати доступним для бізнесу та громадян.
