Сколько нужно страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025 году

В 2025 году выйти на пенсию в 60 лет смогут те украинцы, которые накопили не менее 32 лет страхового стажа.

Каким должен быть страховой стаж в 2025 году

Ежегодно требование по стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается, и к 2028 году составит 35 лет. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025 году:

в 60 лет - от 32 лет стажа;

в 63 года - от 22 лет стажа;

в 65 лет - от 15 лет стажа.

Перерасчет пенсий в 2025 году

В Украине следующая индексация пенсий запланирована на март 2025 года, по прогнозам, повышение составит от 10% до 17%. Эта корректировка будет касаться исключительно базового размера пенсии, без учета каких-либо дополнительных надбавок.

Стоит отметить, что граждан, которые начали получать пенсию в последние годы, эта индексация не коснется, поскольку их выплаты классифицируются как текущие.

Минимальная и максимальная допустимая сумма доплаты после проведения индексации – это 100 и 1500 гривен соответственно.