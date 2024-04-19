Оформление страховых выплат онлайн: пошаговая инструкция

19 апреля 2024, 16:54
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Источник:

ПФУ

Страховые выплаты могут получить граждане, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве. Или же эти средства предоставляются членам их семей.

Кто может получить выплаты

Существует несколько видов заявлений для получения страховой помощи. Тип определяется в зависимости от потребностей пострадавшего.

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Какое заявление на страховые выплаты может подать лицо:

  • для осуществления, назначения, перерасчета или пролонгации страховых выплат из-за профессионального заболевания или получения травмы, в результате несчастного случая;
  • на компенсацию расходов;
  • на возмещение расходов из-за погребения потерпевшего (в том числе связанных с этим ритуальных услуг);
  • для назначения, перерасчета или продления страховых выплат, вследствие смерти кормильца.

Как подать заявление на получение выплат

Для того чтобы подать заявление на получение выплат, нужно иметь личный кабинет в вебпортале ПФУ. Авторизацию необходимо осуществлять с применением квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Следующие шаги должны быть следующие:

  • выберите пункт "Коммуникации с ПФУ";
  • нажмите на раздел "Заявление на страховую выплату";
  • нажмите "Продолжить" и выберите вид заявления, которое вы хотите получить;
  • заполните анкету и добавьте скан-копии документов;
  • согласитесь на обработку персональных данных и обязательно проверьте правильность введенной информации;
  • подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте.
Автор: Анастасія Зорик