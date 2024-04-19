Оформление страховых выплат онлайн: пошаговая инструкция

Страховые выплаты могут получить граждане, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве. Или же эти средства предоставляются членам их семей.

Кто может получить выплаты

Существует несколько видов заявлений для получения страховой помощи. Тип определяется в зависимости от потребностей пострадавшего.

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Какое заявление на страховые выплаты может подать лицо:

для осуществления, назначения, перерасчета или пролонгации страховых выплат из-за профессионального заболевания или получения травмы, в результате несчастного случая;

на компенсацию расходов;

на возмещение расходов из-за погребения потерпевшего (в том числе связанных с этим ритуальных услуг);

для назначения, перерасчета или продления страховых выплат, вследствие смерти кормильца.

Как подать заявление на получение выплат

Для того чтобы подать заявление на получение выплат, нужно иметь личный кабинет в вебпортале ПФУ. Авторизацию необходимо осуществлять с применением квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Следующие шаги должны быть следующие: