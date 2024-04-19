Хто може отримати виплати

Існує декілька видів заяв для отримання страхової допомоги. Тип визначається залежно від потреб постраждалого.

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Яку заяву на страхові виплати може подати особа:

для здійснення, призначення, перерахунок або пролонгування страхових виплат через професійне захворювання чи отримання травми, внаслідок нещасного випадку;

на компенсацію витрат;

на відшкодування витрат через поховання потерпілого (у тому числі пов'язаних з цим ритуальних послуг);

для призначення, перерахунку або продовження страхових виплат, внаслідок смерті годувальника.

Як подати заяву на отримання виплат

Для того, щоб подати заяву на отримання виплат, потрібно мати особистий кабінет у вебпорталі ПФУ. Авторизацію необхідно здійснювати із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Наступні кроки мають бути такі: