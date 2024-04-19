Хто може отримати виплати

Існує декілька видів заяв для отримання страхової допомоги. Тип визначається залежно від потреб постраждалого.

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Яку заяву на страхові виплати може подати особа:

  • для здійснення, призначення, перерахунок або пролонгування страхових виплат через професійне захворювання чи отримання травми, внаслідок нещасного випадку;
  • на компенсацію витрат;
  • на відшкодування витрат через поховання потерпілого (у тому числі пов'язаних з цим ритуальних послуг);
  • для призначення, перерахунку або продовження страхових виплат, внаслідок смерті годувальника.

Як подати заяву на отримання виплат

Для того, щоб подати заяву на отримання виплат, потрібно мати особистий кабінет у вебпорталі ПФУ. Авторизацію необхідно здійснювати із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Наступні кроки мають бути такі:

  • оберіть пункт "Комунікації з ПФУ";
  • натисніть на розділ "Заява на страхову виплату";
  • натисніть "Продовжити" і оберіть вид заяви, яку ви хочете отримати;
  • заповніть анкету та додайте скан-копії документів;
  • погодьтесь на обробку персональних даних та обов'язково перевірте правильність введеної інформації;
  • підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть.