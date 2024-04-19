Хто може отримати виплати
Існує декілька видів заяв для отримання страхової допомоги. Тип визначається залежно від потреб постраждалого.
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Яку заяву на страхові виплати може подати особа:
- для здійснення, призначення, перерахунок або пролонгування страхових виплат через професійне захворювання чи отримання травми, внаслідок нещасного випадку;
- на компенсацію витрат;
- на відшкодування витрат через поховання потерпілого (у тому числі пов'язаних з цим ритуальних послуг);
- для призначення, перерахунку або продовження страхових виплат, внаслідок смерті годувальника.
Як подати заяву на отримання виплат
Для того, щоб подати заяву на отримання виплат, потрібно мати особистий кабінет у вебпорталі ПФУ. Авторизацію необхідно здійснювати із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Наступні кроки мають бути такі:
- оберіть пункт "Комунікації з ПФУ";
- натисніть на розділ "Заява на страхову виплату";
- натисніть "Продовжити" і оберіть вид заяви, яку ви хочете отримати;
- заповніть анкету та додайте скан-копії документів;
- погодьтесь на обробку персональних даних та обов'язково перевірте правильність введеної інформації;
- підпишіть заяву за допомогою КЕП і надішліть.