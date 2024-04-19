Кто может получить выплаты
Существует несколько видов заявлений для получения страховой помощи. Тип определяется в зависимости от потребностей пострадавшего.
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Какое заявление на страховые выплаты может подать лицо:
- для осуществления, назначения, перерасчета или пролонгации страховых выплат из-за профессионального заболевания или получения травмы, в результате несчастного случая;
- на компенсацию расходов;
- на возмещение расходов из-за погребения потерпевшего (в том числе связанных с этим ритуальных услуг);
- для назначения, перерасчета или продления страховых выплат, вследствие смерти кормильца.
Как подать заявление на получение выплат
Для того чтобы подать заявление на получение выплат, нужно иметь личный кабинет в вебпортале ПФУ. Авторизацию необходимо осуществлять с применением квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Следующие шаги должны быть следующие:
- выберите пункт "Коммуникации с ПФУ";
- нажмите на раздел "Заявление на страховую выплату";
- нажмите "Продолжить" и выберите вид заявления, которое вы хотите получить;
- заполните анкету и добавьте скан-копии документов;
- согласитесь на обработку персональных данных и обязательно проверьте правильность введенной информации;
- подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте.