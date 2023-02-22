Есть ли среди них Украина: назвали 5 стран, где гэмблинг самый популярный

Настоящим центром азартных игр являются США, где на гемблинге зарабатывают более 100 тысяч долларов в год. Однако не отстают и азиатские страны.

Гемблинг самый популярный

США – это страна с самым большим количеством побед каждый год, а общий выигрыш составляет 119 миллиардов долларов.

Читайте также Несмотря на войну, большинство предпринимателей планируют расширять свой бизнес в 2023 году.

Спортивные ставки и букмекерская деятельность

Большой популярностью в США пользуются спортивные ставки, которые дали довольно сильный толчок букмекерским компаниям. Именно благодаря ставкам доходы букмекерских компаний постоянно растут. Кстати, Верховный суд США недавно легализовал ставки на спорт в 50 штатах.

Казино

Также в США можно считать не только мировым центром азартных игр, но и казино. Именно здесь их находится больше всего в мире. В Лас-Вегасе находятся такие популярные казино, как Cosmopolitan, Foxwoods, Thunder Valley Casino Resort Lincoln, Mohegan Sun Casino Uncasville, WinStar World Casino Resort Thackerville и Borgata Hotel Casino.

Какую сумму выиграют в азартные игры в Азиатских странах

В Китае выигрыш от азартных игр составляет 70 миллиардов долларов

США – мировой спортивный центр, где проводятся финалы НБА, Суперкубок НФЛ и Высшая бейсбольная лига.

Китай не отстает и занимает второе место в пятерке ведущих азартных рынков мира. Однако в отличие от США здесь азартные игры под запретом и незаконны.

Так, в 2021 году объем рынка азартных онлайн-игр достиг 9,2 миллиарда долларов, а к 2027 году ожидается, что он достигнет 14,7 миллиарда долларов. Вместе с тем такие игры, как Маджонг, карточные игры и онлайн-игры имеют большое значение для местной культуры.

Выигрыш от игр в Японии – 50 миллиардов долларов

В Японии фактически разрешены азартные игры, хотя и с некоторыми ограничениями. Так, к примеру, здесь запрещены денежные призы. Так что победители забирают свой выигрыш сигаретами, шоколадными батончиками, карандашами, зажигалками и т.д.

Несмотря на это, Япония считается одной из крупнейших игорных стран.

Онлайн-гемблинг

Популярная игра Pachinko теперь работает на ЖК-технологии, а размер рынка составляет 200 миллиардов долларов.

В 2021 году рынок онлайн-гемблинга в Японии достиг 6,7 миллиарда долларов.

Историческая колыбель азартных игр

Италия имеет богатую историю азартных игр, большинство изобретателей игр в казино происходят именно отсюда. К примеру, баккара – это итальянская игра, которая берет свое начало в 17 веке. Известные системы рулетки, такие как Фибоначчи, были изобретены итальянцами.

Италия в 2008 году смягчила законы, регулировавшие азартные игры в стране, после чего индустрия процветает. Отметим, что Милан и Венеция – главные центры азартных игр в Италии с более чем 15 казино.

Кроме азартных игр, Италия является одним из ведущих рынков ставок на спорт (футбольные турниры и теннисный турнир Rome Masters).

Великобритания закрывает пятерку

Общий выигрыш от азартных игр: 20 миллиардов долларов

Пятерку стран, где гемблинг самый популярный, закрывает Великобритания. Здесь общий выигрыш составляет 19 миллиардов долларов. К слову, страна является одной из крупнейших игровых стран в мире, а британская индустрия азартных игр переживает бум после глобальной пандемии.

В Великобритании находятся некоторые из лучших казино в мире: Aspers Casino, Villento Casino, Manchester235, Hippodrome Casino, UK Casino Club, Grand Mondial и MagicRed Casino.

Согласно данным Комиссии по азартным играм Великобритании, в 2021 году как офлайн, так и онлайн-ставки были крупнейшими секторами рынка, а общие ставки охватили 52,3% от общего рынка.