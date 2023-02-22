Де гемблінг найпопулярніший

США – це країна з найбільшою кількістю перемог щороку, а загальний виграш складає 119 мільярдів доларів.

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Спортивні ставки та букмекерська діяльність

Неабиякою популярність у США користуються спортивні ставки, що дали досить сильний поштовх букмекерським компаніям. Саме завдяки ставкам доходи букмекерських компаній постійно зростають. До слова, Верховний суд США нещодавно легалізував ставки на спорт у 50 штатах.

Казино

Також США можна вважати не лише світовим центром азартних ігор, але й казино. Саме тут їх знаходиться найбільше у світі. У Лас-Вегасі знаходяться такі популярні казино, як: Cosmopolitan, Foxwoods, Thunder Valley Casino Resort Lincoln, Mohegan Sun Casino Uncasville, WinStar World Casino Resort Thackerville і Borgata Hotel Casino.

Цікаво знати! США – світовий спортивний центр, де проводяться фінали НБА, Суперкубок НФЛ та Вища бейсбольна ліга.

Яку суму виграють в азартні ігри в Азійських країнах

В Китаї виграш від азартних ігор складає 70 мільярдів доларів

Китай не пасе задніх та посідає другу сходинку у п'ятірці провідних азартних ринків світу. Однак на відміну від США тут азартні ігри під забороною та незаконні.

Так 2021 році обсяг ринку азартних онлайн-ігор досяг 9,2 мільярда доларів, а до 2027 року очікується, що він досягне 14,7 мільярда доларів. Разом з тим такі ігри, як Маджонг, карткові ігри та онлайн-ігри мають неабияке значення для місцевої культури.

Виграш від ігор в Японії – 50 мільярдів доларів

У Японії фактично дозволені азартні ігри хоча й з деякими обмеженнями. Так, наприклад, тут заборонені грошові призи. Тож переможці забирають свій виграш сигаретами, шоколадними батончиками, олівцями, запальничками тощо.

Цікаво! Попри це Японія вважається однією з найбільших гральних країн.

Онлайн-гемблінг

Популярна гра Pachinko тепер працює на РК-технології, а розмір ринку складає 200 мільярдів доларів.

У 2021 році ринок онлайн-гемблінгу в Японії досяг 6,7 мільярда доларів.

Історична колиска азартних ігор

Італія має багату історію азартних ігор, більшість винахідників ігор у казино походять саме звідси. Наприклад, бакара – це італійська гра, яка бере свій початок у 17 столітті. Відомі системи рулетки, такі як Фібоначчі, були винайдені італійцями.

Італія у 2008 році пом'якшила закони, які регулювали азартні ігри в країні, після цього індустрія процвітає. Зауважимо, що Мілан та Венеція – головні центри азартних ігор в Італії з понад 15 казино.

Окрім азартних ігор, Італія є одним із провідних ринків ставок на спорт (футбольні турніри та тенісний турнір Rome Masters).

Загальний виграш від азартних ігор: 20 мільярдів доларів

Велика Британія закриває п'ятірку

П'ятірку країн, де гемблінг найпопулярніший закриває Велика Британія. Тут загальний виграш складає 19 мільярдів доларів. До слова країна є однією з найбільших гральних країн у світі, а британська індустрія азартних ігор переживає бум після глобальної пандемії.

У Великій Британії знаходяться деякі з найкращих казино у світі: Aspers Casino, Villento Casino, Manchester235, the Hippodrome Casino, UK Casino Club, Grand Mondial і MagicRed Casino.

Згідно з даними Комісії з азартних ігор Великої Британії, у 2021 році як офлайн, так і онлайн-ставки були найбільшими секторами ринку, а загальні ставки охопили 52,3% від загального ринку.