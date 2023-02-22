Де гемблінг найпопулярніший
США – це країна з найбільшою кількістю перемог щороку, а загальний виграш складає 119 мільярдів доларів.
Читайте також Попри війну більшість підприємців планує розширяти свій бізнес у 2023 році
- Спортивні ставки та букмекерська діяльність
Неабиякою популярність у США користуються спортивні ставки, що дали досить сильний поштовх букмекерським компаніям. Саме завдяки ставкам доходи букмекерських компаній постійно зростають. До слова, Верховний суд США нещодавно легалізував ставки на спорт у 50 штатах.
- Казино
Також США можна вважати не лише світовим центром азартних ігор, але й казино. Саме тут їх знаходиться найбільше у світі. У Лас-Вегасі знаходяться такі популярні казино, як: Cosmopolitan, Foxwoods, Thunder Valley Casino Resort Lincoln, Mohegan Sun Casino Uncasville, WinStar World Casino Resort Thackerville і Borgata Hotel Casino.
Яку суму виграють в азартні ігри в Азійських країнах
- В Китаї виграш від азартних ігор складає 70 мільярдів доларів
Китай не пасе задніх та посідає другу сходинку у п'ятірці провідних азартних ринків світу. Однак на відміну від США тут азартні ігри під забороною та незаконні.
Так 2021 році обсяг ринку азартних онлайн-ігор досяг 9,2 мільярда доларів, а до 2027 року очікується, що він досягне 14,7 мільярда доларів. Разом з тим такі ігри, як Маджонг, карткові ігри та онлайн-ігри мають неабияке значення для місцевої культури.
Виграш від ігор в Японії – 50 мільярдів доларів
У Японії фактично дозволені азартні ігри хоча й з деякими обмеженнями. Так, наприклад, тут заборонені грошові призи. Тож переможці забирають свій виграш сигаретами, шоколадними батончиками, олівцями, запальничками тощо.
Онлайн-гемблінг
- Популярна гра Pachinko тепер працює на РК-технології, а розмір ринку складає 200 мільярдів доларів.
- У 2021 році ринок онлайн-гемблінгу в Японії досяг 6,7 мільярда доларів.
Історична колиска азартних ігор
Італія має багату історію азартних ігор, більшість винахідників ігор у казино походять саме звідси. Наприклад, бакара – це італійська гра, яка бере свій початок у 17 столітті. Відомі системи рулетки, такі як Фібоначчі, були винайдені італійцями.
Італія у 2008 році пом'якшила закони, які регулювали азартні ігри в країні, після цього індустрія процвітає. Зауважимо, що Мілан та Венеція – головні центри азартних ігор в Італії з понад 15 казино.
Окрім азартних ігор, Італія є одним із провідних ринків ставок на спорт (футбольні турніри та тенісний турнір Rome Masters).
Велика Британія закриває п'ятірку
П'ятірку країн, де гемблінг найпопулярніший закриває Велика Британія. Тут загальний виграш складає 19 мільярдів доларів. До слова країна є однією з найбільших гральних країн у світі, а британська індустрія азартних ігор переживає бум після глобальної пандемії.
У Великій Британії знаходяться деякі з найкращих казино у світі: Aspers Casino, Villento Casino, Manchester235, the Hippodrome Casino, UK Casino Club, Grand Mondial і MagicRed Casino.
Згідно з даними Комісії з азартних ігор Великої Британії, у 2021 році як офлайн, так і онлайн-ставки були найбільшими секторами ринку, а загальні ставки охопили 52,3% від загального ринку.