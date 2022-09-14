Суд ЕС поддержал рекордный антимонопольный штраф для Google: сколько заплатит техногигант

Суд общей юрисдикции ЕС подтвердил решение антимонопольного регулятора по наложению на Google рекордно большого штрафа. При этом сумму наказания решили несколько снизить.

Так, по решению суда, Google должен оплатить 4,12 миллиарда евро, когда европейский регулятор предварительно наложил на техногиганта санкцию в 4,34 миллиарда евро. Ожидается, что, несмотря на относительно незначительное снижение суммы штрафа, американская корпорация захочет обжаловать решение и подаст апелляцию.

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Суд ЕС поддержал наложение рекордного штрафа на Google

Суд в значительной степени подтверждает решение Комиссии о том, что Google ввела незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы укрепить доминирующее положение собственной поисковой системы,

– говорится в решении европейского суда.

Как отмечает издание Financial Times, такое решение суда стало значительным облегчением для регуляторов Евросоюза, которые недавно проиграли антимонопольные дела против компаний Intel и Qualcomm.

Между тем, издание Reuters подчеркивает, что это рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства ЕС, а в целом Антимонопольная комиссия Евросоюза наложила на Google штрафов в общей сложности на 8,25 миллиарда евро в рамках трех расследований.

Нынешнее дело является вторым судебным поражением для компании Google, проигравшей в производстве на сумму 2,42 миллиарда евро в прошлом году, – первом из трех дел Антимонопольного органа ЕС против нее.