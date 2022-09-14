Так, по решению суда, Google должен оплатить 4,12 миллиарда евро, когда европейский регулятор предварительно наложил на техногиганта санкцию в 4,34 миллиарда евро. Ожидается, что, несмотря на относительно незначительное снижение суммы штрафа, американская корпорация захочет обжаловать решение и подаст апелляцию.

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Суд ЕС поддержал наложение рекордного штрафа на Google

Суд в значительной степени подтверждает решение Комиссии о том, что Google ввела незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильной связи, чтобы укрепить доминирующее положение собственной поисковой системы,

– говорится в решении европейского суда.

Как отмечает издание Financial Times, такое решение суда стало значительным облегчением для регуляторов Евросоюза, которые недавно проиграли антимонопольные дела против компаний Intel и Qualcomm.

Между тем, издание Reuters подчеркивает, что это рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства ЕС, а в целом Антимонопольная комиссия Евросоюза наложила на Google штрафов в общей сложности на 8,25 миллиарда евро в рамках трех расследований.

Нынешнее дело является вторым судебным поражением для компании Google, проигравшей в производстве на сумму 2,42 миллиарда евро в прошлом году, – первом из трех дел Антимонопольного органа ЕС против нее.

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