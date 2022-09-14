Так, за рішенням суду, Google має сплатити 4,12 мільярда євро, коли європейський регулятор попередньо наклав на техногіганта санкцію у 4,34 мільярда євро. Очікується, що попри відносно незначне зниження суми штрафу, американська корпорація буде оскаржувати рішення та подасть апеляцію.

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Суд ЄС підтримав накладання рекордного штрафу на Google

Суд значною мірою підтверджує рішення Комісії про те, що Google ввела незаконні обмеження для виробників мобільних пристроїв Android та операторів мобільного зв'язку, щоб зміцнити домінуюче становище власної пошукової системи,

– йдеться у рішенні європейського суду.

Як зазначає видання Financial Times, таке рішення суду стало значним полегшенням для регуляторів Євросоюзу, які нещодавно програли антимонопольні справи проти компаній Intel та Qualcomm.

Тим часом видання Reuters підкреслює, що це рекордний штраф за порушення антимонопольного законодавства ЄС, а загалом Антимонопольна комісія Євросоюзу наклала на Google штрафів загальним розміром 8,25 мільярда євро у межах трьох розслідувань.

Нинішня справа є другою судовою поразкою для компанії Google, що програла у провадженні на суму 2,42 мільярда євро минулого року, – першу із трьох справ Антимонопольного органу ЄС проти неї.

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