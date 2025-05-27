Суд конфисковал активы российского бизнесмена, который обслуживал оккупационные АЗС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 26 мая удовлетворила апелляцию Министерства юстиции и приняла решение о конфискации активов гражданина России Алексея Попова. Он является владельцем сети автозаправочных станций, работающей на временно оккупированной территории Украины.

Активы передали государству

Этим решением Апелляционная палата отменила предыдущее решение суда первой инстанции, который 24 апреля 2025 года отказал Минюсту в конфискации, передает 24 Канал.

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Теперь в пользу государства переданы транспортные средства, недвижимость, корпоративные права и средства, принадлежавшие подсанкционному бизнесмену.

Обжаловать передачу – невозможно

Решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

По информации Минюста, Попов – гражданин России, который после начала полномасштабного вторжения остался на захваченных Россией территориях и продолжил предпринимательскую деятельность в сотрудничестве с оккупационной администрацией.

Он является учредителем компаний "Юг Ойл" и "Транс Ойл 1", которые входят в состав группы Oil Transit. В структуру входит сеть АЗС в Запорожской и Херсонской областях, а также нефтебаза в Винницкой области. По данным Минюста, поставки топлива на оккупированные территории осуществляется через аффилированную компанию "Феникс".