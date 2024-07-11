Илон Маск победил в суде: его бывшие работники не получат компенсацию

Суд отклонил иск бывших сотрудников против Илона Маска. Они требовали от него полмиллиарда долларов, которые должны были быть выплачены в качестве выходного пособия после увольнения из Twitter.

О чем был иск против Илона Маска

Указано, что иск касается увольнения более 6 000 работников после приобретения компании Маском. В жалобе отмечалось, что согласно федеральному закону Employee Retirement Income Security Act (ERISA), им обязаны были выплатить трехмесячную зарплату. Однако, увольнений работники получили меньше, чем ожидали, поэтому потребовали 500 миллионов долларов невыплаченных выходных пособий.

Читайте также: Цифры просто космические: акции Tesla снова выросли – как увеличилась рыночная капитализация компании

Однако, судья окружного суда США Трина Томпсон в Северном округе Калифорнии удовлетворила ходатайство Маска об отклонении коллективного иска. Она постановила, что план выходных пособий Twitter не подпадает под действие ERISA, поскольку работники получили уведомление об отдельной схеме выплат перед увольнением.

! Уволенные работники все еще имеют возможность получить большие выплаты в будущем. В своем постановлении судья отметила, что истцы могут изменить свою жалобу, чтобы она не касалась ERISA.