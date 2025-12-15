За нарушение нацбезопасности бизнесмену из Гонконга грозит пожизненное: что известно о деле
- Джимми Лая признали виновным в сговоре с иностранными силами и подстрекательстве к мятежу, ему грозит пожизненное заключение.
- Судебный процесс проходил по закону о национальной безопасности, введенным Китаем в 2020 году, и Лай не признает себя виновным.
Высший суд Гонконга признал медиамагната и активиста Джимми Лая виновным в нескольких преступлениях против нацбезопасности, однако мужчина не признает себя виновным. Ему может грозить пожизненное заключение.
В чем обвиняют Джимми Лая?
Судебный процесс был самым громким по закону города о национальной безопасности, введенным Китаем в июне 2020 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Сторонники 78-летнего Лая считают его борцом за свободу. Основатель ныне закрытой газеты Apple Daily, был одним из самых известных критиков руководства Коммунистической партии Китая.
Пекин считает его вдохновителем протестов 2019 года и заговорщиком, который выступает за санкции США против Гонконга и материкового Китая.
78-летнему Лаю грозит пожизненное заключение после того, как его признали виновным в заговоре с иностранными силами и в подстрекательстве к мятежу – он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Бизнесмену также вменяли "международное лоббирование с целью привлечения международной поддержки" против власти.
Нет сомнений, что Лай скрывал свою обиду и ненависть к Китаю в течение многих лет своей взрослой жизни,
– заявила судья Эстер Тох.
Предварительное слушание, на котором Лай сможет просить о смягчении наказания, запланировано на 12 января. Его адвокат Стивен Кван сказал, что Лай решит, подавать ли апелляцию, после оглашения приговора.
Что известно о наказании другого бизнесмена в Китае?
9 декабря Китай казнил Бай Тяньхуэя, экс-руководителя China Huarong International Holdings Limited, после того, как он был осужден за взяточничество.
Рассмотрев дело, Верховный суд Китая установил, что подозреваемый воспользовался своими различными должностями между 2014 и 2018 годами, чтобы оказывать помощь другим лицам в приобретении проектов и корпоративном финансировании, незаконно получая взятки на общую сумму 1,1 миллиарда юаней (около 157 миллионов долларов США).
Верховный суд постановил, что преступления, совершенные Баем, были чрезвычайно серьезными, поскольку общая сумма взяток была особенно большой, а обстоятельства особо тяжкими. Также эти преступления имели чрезвычайно негативные социальные последствия и нанесли большой вред интересам государства и народа.