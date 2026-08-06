OpenAI нанесла Apple новый удар: компания просит суд закрыть громкое дело

OpenAI обратилась в суд США с требованием отклонить иск Apple о якобы хищении коммерческих тайн. Компания заявила, что не использует разработки производителя iPhone и создает "совершенно новый" продукт.

OpenAI просит суд отклонить иск Apple

Компания OpenAI обратилась в федеральный суд США с ходатайством об отклонении иска Apple, сообщает Reuters. В нем производитель iPhone обвиняет разработчика ChatGPT и двух бывших сотрудников Apple в хищении коммерческих тайн.

В поданном в суд документе юристы OpenAI заявили, что у компании "нет ни потребности, ни необходимости, ни желания использовать коммерческие тайны Apple". Они подчеркнули, что OpenAI создает "нечто совершенно новое и отличное от всего, что есть у Apple".

Также OpenAI утверждает, что Apple не смогла достаточно четко описать, что именно считает коммерческой тайной, а приведенные в иске общие категории разработок не являются достаточными для продолжения судебного процесса.

Кроме того, компания заявила, что Apple не доказала ни наличие защищенной коммерческой тайны, ни факт ее незаконного использования ответчиками.

Что послужило причиной возникновения конфликта между Apple и OpenAI

Иск Apple был подан в июле. Компания утверждает, что OpenAI систематически получала конфиденциальную информацию через бывших сотрудников, процесс найма и связи с поставщиками, чтобы ускорить разработку собственных потребительских устройств с искусственным интеллектом.

В ответ OpenAI заявила, что Apple пытается использовать "безосновательный и надуманный иск" для компенсации собственных проблем с привлечением и удержанием талантов, а также отставания во внедрении технологий искусственного интеллекта в свои продукты.

Судебный спор между двумя технологическими гигантами может стать определяющим для рынка будущих ИИ-устройств, которые, по мнению аналитиков, могут работать без традиционных приложений и операционных систем и конкурировать со смартфонами.

В то же время Apple и OpenAI остаются партнерами. В настоящее время пользователи iPhone могут получать ответы ChatGPT через Siri, а также оформлять подписку на сервис непосредственно в настройках iOS.

Ранее мы сообщали, что Apple сделала новый шаг в судебном противостоянии с OpenAI, обратившись в суд с требованием о срочном запрете на использование конфиденциальной информации. Компания утверждает, что ее бывшие сотрудники могли передать коммерческие секреты для разработки новых AI-устройств.