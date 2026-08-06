OpenAI просить суд відхилити позов Apple

Компанія OpenAI звернулася до федерального суду США з клопотанням про відхилення позову Apple, повідомляє Reuters. У ньому виробник iPhone звинувачує розробника ChatGPT та двох колишніх співробітників Apple у викраденні комерційних таємниць.

У поданому до суду документі юристи OpenAI заявили, що компанія "не має жодної потреби, необхідності чи бажання використовувати комерційні таємниці Apple". Вони наголосили, що OpenAI створює "щось абсолютно нове і відмінне від будь-чого, що є в Apple".

Також OpenAI стверджує, що Apple не змогла достатньо чітко описати, яку саме інформацію вважає комерційною таємницею, а наведені в позові загальні категорії розробок не є достатніми для продовження судового процесу.

Крім того, компанія заявила, що Apple не довела ані наявність захищеної комерційної таємниці, ані факт її незаконного використання відповідачами.

Через що виник конфлікт між Apple та OpenAI

Позов Apple було подано у липні. Компанія стверджує, що OpenAI систематично отримувала конфіденційну інформацію через колишніх працівників, процес найму та зв'язки з постачальниками, щоб прискорити розробку власних споживчих пристроїв зі штучним інтелектом.

У відповідь OpenAI заявила, що Apple намагається використати "безпідставний і надуманий позов" для компенсації власних проблем із залученням і утриманням талантів, а також відставання у впровадженні технологій штучного інтелекту у свої продукти.

Судова суперечка між двома технологічними гігантами може стати визначальною для ринку майбутніх ШІ-пристроїв, які, на думку аналітиків, можуть працювати без традиційних застосунків і операційних систем та конкурувати зі смартфонами.

Водночас Apple і OpenAI залишаються партнерами. Наразі користувачі iPhone можуть отримувати відповіді ChatGPT через Siri, а також оформлювати підписку на сервіс безпосередньо в налаштуваннях iOS.

Раніше ми повідомляли, що Apple зробила новий крок у судовому протистоянні з OpenAI, звернувшись до суду із вимогою про термінову заборону на використання конфіденційної інформації. Компанія стверджує, що її колишні працівники могли передати комерційні секрети для розробки нових AI-пристроїв.