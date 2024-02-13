Безумные расходы на содержание: подсанкционную яхту российского олигарха Керимова хотят продать

Правительство США заявило, что тратит немалую сумму на содержание подсанкционной суперяхты российского олигарха Сулеймана Керимова. Из-за этого судно хотят выставить на аукцион еще до того, как будет решен спор о праве собственности.

Сколько стоит содержание яхты

Поэтому, США обратились в суд за разрешением для продажи конфискованной суперяхты "Амадея". Ее стоимость достигает 300 миллионов долларов, а содержание 106-метрового судна обходится в 600 тысяч долларов в месяц. В частности:

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360 тысяч долларов – идет на оплату работы экипажа;

75 тысяч долларов – на топливо;

165 тысяч долларов – на техническое обслуживание, вывоз мусора, питание и другие расходы.

В дополнение, Министерство юстиции США заявило, что в этом месяце нужно будет оплатить ежегодный страховой счет за яхту в размере 1,7 миллиона долларов. А в марте запланирован ремонт "Амадеи", который будет стоить тоже немало – 5,6 миллиона долларов.

Что известно о конфискации яхты "Амадея" Власти Фиджи конфисковали яхту "Амадея" в 2022 году. Это было сделано на основании американского ордера, согласно которому она принадлежала Сулейману Керимову – мультимиллиардеру, на которого Министерство финансов США наложило санкции в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Украине и Сирии.

Поэтому, расходы на суперяхту уже составляют около 20 миллионов долларов. И, по мнению правительства США, за счет граждан страны не должны оплачиваться эти счета, в то время, как суд рассматривает вопрос о конфискации судна.

Спор о праве собственности

В то же время попытки выставить яхту на аукцион оспаривает российский олигарх Эдуард Худайнатов, который возглавлял компанию "Роснефть" с 2010 по 2013 год. Он утверждает, что ее конфискация невозможна, поскольку к нему не были применены никакие санкции.

Худайнатов также уверяет, что располагает еще одной суперяхтой – "Шахерезада". Однако, по данным СМИ, она принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Однако на предыдущих судебных заседаниях прокуроры США заявляли, что Худайнатов действует как "подставной владелец" яхты, чтобы скрыть роль подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова. Заявляется, что Керимов использовал ряд операций с фиктивными компаниями для маскировки своей собственности, однако таки является бенефициарным владельцем подсанкционной "Амадеи".

Состояние Керимова, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет около 9,1 миллиарда долларов.

Несмотря на это, Худайнатов должен платить за содержание яхты, пока идет борьба за ее конфискацию. Однако, поскольку выплаты не поступают, правительство США считает, что имеет право продать "Амадею" во избежание дополнительных расходов. И, если удастся продать яхту на аукционе, то средства от продажи вероятно будут переданы Украине.