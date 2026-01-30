Супермаркеты в одном из районов Киева смогут работать круглосуточно: "Сильпо" уже изменило график

Минэкономики призвало торговые сети в одном из районов Киева, где сложная ситуация со светом, работать круглосуточно. В таком случае они смогут выполнять роль Пунктов несокрушимости.

Почему супермаркеты просят работать круглосуточно?

Власти обратились к супермаркетам Деснянского района Киева с просьбой поддержать местных жителей, сообщили в Минэкономики.

По их мнению, отдельные супермаркеты должны обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания, а также частично выполнять функции Пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить гаджеты.

Планируют, что супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии света, так и с использованием собственных источников (генераторов) в случае отключений.

Пока неизвестно, кто и когда сможет работать круглосуточно. В дальнейшем перечень магазинов и их адреса обнародует Деснянская РГА.

К слову, 30 января стало известно, что два супермаркета "Сильпо" в Деснянском районе Киева временно переходят на круглосуточный режим работы, пишет "Интерфакс-Украина".

Речь идет о точках на Троещине по адресам ул. Оноре де Бальзака, 91/29а и ул. Николая Закревского, 61/2.

По просьбе Министерства экономики сеть изменила графики работы этих супермаркетов, чтобы поддержать жителей Деснянского района. Теперь здесь можно подзарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi, приобрести все необходимое или просто согреться в любое время суток,

– сообщили в пресс-службе.

Что известно о ситуации со светом и теплом на Троещине?