Супермаркеты в одном из районов Киева смогут работать круглосуточно: "Сильпо" уже изменило график
- Минэкономики призвало супермаркеты в Деснянском районе Киева работать круглосуточно для поддержки местных жителей.
- Два супермаркета "Сильпо" на Троещине уже перешли на круглосуточный режим работы, предоставляя возможность заряжать гаджеты и согреться.
Минэкономики призвало торговые сети в одном из районов Киева, где сложная ситуация со светом, работать круглосуточно. В таком случае они смогут выполнять роль Пунктов несокрушимости.
Почему супермаркеты просят работать круглосуточно?
Власти обратились к супермаркетам Деснянского района Киева с просьбой поддержать местных жителей, сообщили в Минэкономики.
По их мнению, отдельные супермаркеты должны обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания, а также частично выполнять функции Пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить гаджеты.
Планируют, что супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии света, так и с использованием собственных источников (генераторов) в случае отключений.
Пока неизвестно, кто и когда сможет работать круглосуточно. В дальнейшем перечень магазинов и их адреса обнародует Деснянская РГА.
К слову, 30 января стало известно, что два супермаркета "Сильпо" в Деснянском районе Киева временно переходят на круглосуточный режим работы, пишет "Интерфакс-Украина".
Речь идет о точках на Троещине по адресам ул. Оноре де Бальзака, 91/29а и ул. Николая Закревского, 61/2.
По просьбе Министерства экономики сеть изменила графики работы этих супермаркетов, чтобы поддержать жителей Деснянского района. Теперь здесь можно подзарядить гаджеты, воспользоваться Wi-Fi, приобрести все необходимое или просто согреться в любое время суток,
– сообщили в пресс-службе.
Что известно о ситуации со светом и теплом на Троещине?
Глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что ТЭЦ-6 перестала подавать тепло на Троещину, из-за чего примерно 700 домов остались без отопления. Чиновник также отметил, что отопить Троещину генераторами невозможно.
До этого Максим Бахматов рассказывал, что Киев не подготовился к возможным блэкаутам и последствий, которые мог нанести враг ударами по столице. Глава Деснянской РГА объяснил, что в городе не развивали рассредоточенную альтернативную генерацию.
В ДТЭК, в свою очередь, сообщили, что в полночь 29 января в Киеве возвращаются графики отключений света. Они будут неравномерными и никак не привязанными к привычным жителям столицы очередей.