Сети суши-баров в Украине незаконно "дробят" на ФЛП: Гетманцев раскрыл названия

Подавляющее большинство крупных сетей суши в Украине, вероятно, работает по схеме дробления бизнеса на физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Председатель финансового комитета назвал, какие именно компании используют эту схему.

Как сети суши "дробят" бизнес на ФЛП

Такая схема позволяет уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

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По его словам, многие компании с миллиардными оборотами формально не имеют единой юридической структуры, а работают через сотни индивидуальных предпринимателей.

При этом эти сети используют ультрасовременный маркетинг, имеют прекрасные сайты, через которые принимают интернет-заказы и рекламируют свою деятельность. Указанные сети заявляют о своей ответственной позиции, при этом не платя налоги, которые сегодня полностью идут на армию… Бухгалтерия в Excel и блокнотах, зарплаты "в конвертах". Ну и налоги – символические,

– подчеркнул народный депутат.

Гетманцев подчеркнул, что речь идет не об единичных случаях, а о системной практике в отрасли. По его словам, подавляющая часть рынка суши работает за счет дробления бизнеса на ФЛП для минимизации налоговой нагрузки, в частности НДС:

Osama Sushi , по словам депутата, имеет 170 заведений в Украине и работает через около 850 индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. В прошлом году компания, по версии народного депутата, уплатила в бюджет 1,4 миллиона гривен.

, по словам депутата, имеет 170 заведений в Украине и работает через около 850 индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. В прошлом году компания, по версии народного депутата, уплатила в бюджет 1,4 миллиона гривен. SushiStory (ранее Суши Wok), по мнению Гетманцева, также работает через десятки индивидуальных предпринимателей из разных групп. Ориентировочные потери государства от ее деятельности, вероятно, оцениваются в более чем 270 миллионов гривен в год.

Отдельно он обратил внимание на возможные потери бюджета из-за неофициальных зарплат. По его оценкам, работники в таких сетях часто декларируют около 8 тысяч гривен дохода, тогда как средняя зарплата сушиста в отрасли составляет примерно 44,5 тысячи.

Общие потери от такой модели работы он оценивает в 1,5 – 2 миллиарда гривен ежегодно.

Как работает схема "дробления бизнеса"?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц-предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за отсутствия у налоговой службы инструментов для привлечения к ответственности. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Гетман.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дроблятся на ФЛП, но и ИП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому может и дальше существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления станет практически неинтересной. Потому что лимиты исчерпаются за месяц или несколько недель. Придется менять слишком много из них, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Напомним, что недавно БЭБ раскрыло схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass через ФЛП, что привело к потерям бюджета в размере более 38,6 миллиона гривен.

Кроме того, детективы провели 23 обыска в пяти областях – на предприятиях, по местам жительства фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации деятельности сети. В ходе следственных действий были изъяты носители информации, касающиеся деятельности более 530 ФЛП.