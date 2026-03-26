Бренд сладостей из Украины имеет связи с ДНР: как 10 лет платили женщине с оккупированной территории

Украинская компания "Оникс" в течение 10 лет выплачивала зарплату бывшей работнице, которая впоследствии возглавила фабрику, перерегистрированную на Россию. Несмотря на отмалчивание реального владельца, факты свидетельствуют об осведомленности компании в ситуации.

Что известно о связи производства сладостей с Россией?

О том, как украинская компания платила зарплату работнице, которая возглавила фабрику на оккупированной территории по российским законам, сообщили в расследовании Bihus.Info.

Компания "Оникс" с кондитерским брендом "Лучиано", который основали в Донецке в 1990-х годах, с началом оккупации – выехала. Предприятие перерегистрировали на подконтрольной территории. Бизнес начал производство в пределах Киевской области.

Однако часть персонала, которая осталась в оккупированном городе, продолжила там работу. Отмечается, что работники не изменили ни бренд, ни название юридического лица.

По словам совладельца компании Эдуарда Катковского, части бизнеса существовали порознь с 2016 года. То есть так называемый донецкий филиал работал автономно. Однако, как отмечает Катковский, и в украинском реестре, и в реестре "ДНР" владельцами продолжала числиться его семья.

Знала ли компания, что выплачивает зарплату работнице с "ДНР"?

Журналисты в частности обнаружили, что в конце 2022 руководители кондитерского бренда оформили доверенности на трех "бывших" работниц, проживающих в Донецке и имеющих гражданство России. По словам владельца, это сделали, чтобы официально выйти из руководителей компании на оккупированной Донетчине.

Катковский не смог объяснить, кто предложил идею с оформлением доверенности, однако в результате – вышеупомянутые 3 работницы украинского бизнеса стали его обладательницами. Однако предприятие в то время перерегистрировали по российскому законодательству.

Так в частности оказалось, что компания в течение 10 лет, с 2014 по 2024, выплачивала зарплату одной из бывших сотрудниц, Марине Цыбенко.

Заметьте! Речь идет также о времени после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Известно, что женщина в течение всего времени числилась в официальных документах компании, как "главный бухгалтер".

В то же время в зарплатных документах донецкого "Оникса" среди получателей выплаты за 2023 год значилась в то время директор "украинской" компании Ирина Петрановская. Ее зарплата составляла 40 тысяч рублей.

Ни Катковский, ни Петрановская никак не прокомментировали ситуацию. Учитывая все факты и заявление об увольнении от Цыбенко за 2024 год, которую нашли у Петрановской, журналисты сделали вывод, что компания знала о многолетних выплатах для "главного бухгалтера".

Какие заработки у российского "Оникса"?

Отмечается, что в 2024 году обороты предприятия составили 800 миллионов рублей, в частности:

37 миллионов рублей – чистой прибыли;

175 миллионов рублей – налоги в бюджет России.

Так, о популярности и востребованности бренда говорилось еще в начале работы производства. Сейчас на украинском сайте кондитерского бренда пишут:

За первые десять лет своей работы ТМ "Лучиано" превратилась из небольшой кондитерской в большую кондитерскую фабрику с большим коллективом, со своими собственными технологиями и ноу-хау в производстве кондитерских и кулинарных изделий. "Искусство вкуса" заручилось любовью огромного количества наших потребителей по всей стране,

– отмечают в компании.

