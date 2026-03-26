Що відомо про зв'язок виробництва солодощів із Росією?

Про те, як українська компанія платила зарплату працівниці, яка очолила фабрику на окупованій території за російськими законами, повідомили в розслідуванні Bihus.Info.

Компанія "Онікс" із кондитерським брендом "Лучіано", який заснували у Донецьку в 1990-х роках, з початком окупації – виїхала. Підприємство перереєстрували на підконтрольній території. Бізнес почав виробництво в межах Київщини.

Однак частина персоналу, яка залишилася в окупованому місті, продовжила там роботу. Зазначається, що працівники не змінили ні бренд, ні назву юридичної особи.

За словами співвласника компанії Едуарда Катковського, частини бізнесу існували нарізно з 2016 року. Тобто так звана донецька філія працювала автономно. Проте, як зазначає Катковський, і в українському реєстрі, і в реєстрі "ДНР" власниками продовжувала значитись його родина.

Чи знала компанія, що виплачує зарплату працівниці з "ДНР"?

Журналісти зокрема виявили, що наприкінці 2022 року керівники кондитерського бренду оформили довіреності на трьох "колишніх" працівниць, які проживають в Донецьку та мають громадянство Росії. Зі слів власника, це зробили, аби офіційно вийти з очільників компанії на окупованій Донеччині.

Катковський не зміг пояснити, хто запропонував ідею з оформленням довіреності, однак у результаті – вищезгадані 3 працівниці українського бізнесу стали його власницями. Проте підприємство на той час перереєстрували за російським законодавством.

Так зокрема виявилося, що компанія протягом 10 років, з 2014 по 2024, виплачувала зарплату одній із колишніх співробітниць, Марині Цибенко.

Зауважте! Йдеться також про час після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Відомо, що жінка протягом усього часу числилася в офіційних документах компанії, як "головна бухгалтерка".

Водночас у зарплатних документах донецького "Онікса" серед отримувачів виплати за 2023 рік значилася на той час директорка "української" компанії Ірина Петрановська. Її зарплатня становила 40 тисяч рублів.

Ні Катковський, ні Петрановська ніяк не прокоментували ситуацію. Враховуючи всі факти та заяву про звільнення від Цибенко за 2024 рік, яку знайшли в Петрановської, журналісти зробили висновок, що компанія знала про багаторічні виплати для "головної бухгалтерки".

Які заробітки в російського "Оніксу"?

Зазначається, що у 2024 році обороти підприємства склали 800 мільйонів рублів, зокрема:

37 мільйонів рублів – чистого прибутку;

175 мільйонів рублів – податки до бюджету Росії.

Так, про популярність і затребуваність бренду йшлося ще на початку роботи виробництва. Нині на українському сайті кондитерського бренду пишуть:

За перші десять років своєї роботи ТМ "Лучіано" перетворилася з невеликої кондитерської у велику кондитерську фабрику з великим колективом, зі своїми власними технологіями і ноу-хау у виробництві кондитерських і кулінарних виробів. "Мистецтво смаку" заручилося любов'ю величезної кількості наших споживачів по всій країні,

– зазначають у компанії.

