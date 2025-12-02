Почему тарифы вырастут и будет ли связь во время блэкаутов: большое интервью CEO Киевстар Александра Комарова

После новой волны массированных атак на энергетическую инфраструктуру украинцы снова готовятся к отключениям света. Но в отличие от зимы 2022 – 2023 годов, мобильная связь и интернет сейчас ощущаются значительно стабильнее.

Президент и CEO Киевстара Александр Комаров в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал и объяснил, как оператор удерживает сеть во время плановых и аварийных отключений, почему тарифы неизбежно будут расти, зачем компании спутниковый Direct-to-Cell, а также как публичный статус на американской бирже меняет правила игры для всего украинского бизнеса.

Как работает сеть во время отключений электричества?

В очередную военную зиму главный вопрос для украинцев в сфере телекома – как новая волна атак на энергетику отразилась на мобильной сети. По словам руководителя Киевстара, все, что оператор строил с 2022 года, "работает очень хорошо", но это не значит, что ситуация стала легкой.

На момент разговора без централизованного электроснабжения находилось 2875 сайтов из более 16 тысяч по всей стране. В то же время реально не работали только около 170 сайтов – там уже исчерпали ресурс аккумуляторы или есть проблемы с генераторами.

С национального или даже областного уровня такие отключения почти незаметны, говорит Комаров:

Александр Комаров CEO Киевстара На уровне страны этого не видно, на уровне региона не видно, на уровне отдельного города часто тоже не видно, но точечные проблемы, безусловно, есть – и люди могут их чувствовать.

Сейчас страна живет преимущественно в режиме плановых отключений, когда свет могут выключать на 6 – 8 часов. Комаров говорит, что сеть выдерживает эти циклы благодаря массовому использованию аккумуляторов и генераторов.

Но за каждым генератором стоит человек: кто-то должен доехать, обслужить, заправить топливом.

Александр Комаров CEO Киевстара Это масштаб всей Украины. Приходится перебрасывать людей из одного региона в другой, чтобы выполнять специфические вызовы. Все очень напряженно. Я рад, что то, что мы делаем, дает конкретный результат, но это совсем не про легкость.

Если с мобильной сетью ситуация стабилизировалась, то с фиксированным домашним интернетом все даже лучше – по крайней мере на уровне самой сети оператора.

Обратите внимание! Киевстар исторически строил инфраструктуру по технологии FTTP (fiber-to-the-premises, с 2022 года строится GPON), которая отличается от классической GPON тем, что в подъезде многоквартирного дома устанавливается отдельный коммутатор.



Таких "домашних свитчей" у компании около 90 тысяч, и все они сейчас имеют резервное питание ориентировочно на 12 часов.



Александр Комаров / Фото предоставлено 24 Каналу Киевстаром

Проблема не в магистрали, а в квартирах. Комаров признает, что его больше всего волнует уровень резервирования домашнего интернета в квартире у потребителя.

По оценкам оператора, доля людей, которые позаботились о резервном питании для своего роутера, колеблется от 20% в регионах, сильно пострадавших от блэкаутов, до 1% в регионах, где отключения были минимальными за последние 3 – 4 года.

Когда в доме пропадает свет, даже при наличии резерва на оборудовании оператора домашний Wi-Fi у большинства абонентов просто гаснет. Люди делают естественный шаг – переключаются на мобильный интернет. Это нормально, но создает дополнительную пиковую нагрузку на радиосеть, которая и так работает в стрессовом режиме.

Не стоит ли в такой ситуации "агитировать" абонентов запитывать свои роутеры? Комаров отвечает, что информационная кампания уже идет:

есть посты в соцсетях;

кампанию поддерживают Министерство цифровой трансформации и областные военные администрации;

печатаются плакаты с объяснениями.

Впрочем, построить такую специфическую привычку сложно:

Знания бренда строятся десятилетиями. А тут нужно, чтобы человек проактивно что-то купил, что-то подключил, что-то установил. Барьеров много, даже если технически это несложно.

Фактически говорится о том, что пользователю нужен дополнительный кабель и условный powerbank, который будет питать Wi-Fi-роутер, или оборудование PON отдельно от общей электросети квартиры.

Поддержка энергоустойчивости – это не только о логистике и людях, но и о больших деньгах. Комаров называет ориентировочный размер инвестиций:

Александр Комаров CEO Киевстара Общая смета на энергетику – более 3,5 миллиарда гривен по итогам третьего квартала. Это то, что мы уже инвестировали, чтобы вы почувствовали разницу между 2022 – 2023 годами и 2025-м.

Оператор работает и своими силами, и через подрядчиков. Расширяет команду полевых инженеров, но не может позволить себе "по бригаде на два-три объекта" – масштаб сети этого не выдерживает. Нужно искать баланс между количеством работников, географией и интенсивностью вызовов.

Это приводит к изменениям бизнес-процессов и компромиссам с планами строительства новых объектов. Комаров прямо говорит, что строительные планы 2025 года по бюджетным показателям компания полностью не выполнит, потому что значительную часть людей перебросили на задачи по резервированию и поддержке текущей сети.

Александр Комаров CEO Киевстара Приоритет №1 – чтобы существующая сеть работала. Это то, чем мы измеряем свою эффективность в военное время. Дополнительные шесть недель года позволят что-то наверстать, но реальность такова, что стабильность сервиса важнее нового строительства.

Direct-to-Cell: для чего нужна связь смартфона со спутником?

Отдельная часть работы компании – сотрудничество Киевстара со SpaceX и сервисом Direct-to-Cell, который позволяет отправлять и получать SMS прямо через спутник с обычного смартфона. В конце ноября этот сервис официально запустили.

По словам Комарова, оператор сам инициировал контакт, в поисках решения, которое позволит украинцам оставаться на связи "при любых условиях", даже когда наземная сеть недоступна.



Александр Комаров / Фото предоставлено Киевстаром

Александр Комаров CEO Киевстара Мы проактивно вышли на них. Честно, я не верил, что они вообще откликнутся. Но один из директоров сказал: "Давайте напишем". Мы написали – и нам ответили.

Переговоры, по его словам, стартовали примерно в октябре-ноябре, а уже в декабре удалось подписать соглашение. Главным драйвером решения он называет гуманитарный аспект: "Мы защищали эти расходы в бюджете перед набсоветом, честно говоря, без сформированного бизнес-кейса. У нас было видение, что это нужно делать в Украине в текущих условиях. Бизнес модель, долгосрочная стратегия – это все появляется постепенно, шаг за шагом".

Сервис Direct-to-Cell быстро развивается глобально. Киевстар параллельно выстраивает среднесрочную коммерческую стратегию, но Комаров не скрывает: на старте это в значительной степени было решение "сначала для людей, а уже потом – для бизнеса".

За первый день работы Direct-to-Cell через спутник, по оценкам компании, к сервису присоединились около 200 тысяч пользователей.

Схема проста:

если телефон видит сигнал хотя бы одного из наземных операторов, приоритет всегда за наземной сетью;

если же сети нет ни от Киевстар, ни от одного другого оператора, смартфон регистрируется в спутниковой "базовой станции";

после этого можно отправить или получить SMS – для большинства пользователей процесс выглядит как "обычное смс, которое просто отправилось".

Комаров предполагает, что значительная часть людей даже не заметила, что их сообщения пошли через спутник. Он выделяет два основных сценария использования:

Зоны без покрытия или с очень слабым сигналом – как ситуативно (из-за блэкаутов), так и на "краю" зоны действия наземной сети. Мобильность – люди, которые много передвигаются по стране и время от времени оказываются вне зоны покрытия любого оператора.

Пока что компания не имеет детальной статистики по использованию Direct-to-Cell в приграничных районах или в горах, в частности в Карпатах. Но CEO уверен, что со временем такие кейсы появятся, и особенно в чрезвычайных ситуациях, гуманитарных миссиях и спасательных операциях. Он приводит статистику от ГСЧС за 11 месяцев 2024 года: 600 человек было спасено в Карпатах, 18 – к сожалению, нет.

Я буду счастлив, если мы сможем спасти все 618,

– говорит Комаров, намекая, что доступность связи в горах часто буквально означает разницу между жизнью и смертью.

На презентации Direct-to-Cell сообщалось, что вблизи государственной границы сигнал ограничен. Комаров объясняет, это из-за международных частотных регламентов.

Киевстар использует определенный диапазон радиочастот для связи обычного телефона со спутниковой базовой станцией. В соседней стране в том же диапазоне может работать наземный мобильный оператор. Радиоволны не знают, где проходит граница, поэтому параллельное использование спектра способно создавать взаимные помехи.

Александр Комаров CEO Киевстара У любой страны есть ограничения, прописанные в регламентах ITU и внедренные в национальное законодательство. Это касается приграничного использования частот. Мы это хорошо помним со времен CDMA: эта технология использовала тот же спектр, что GSM, и из-за этого в Украине просто запрещали строить сети ближе 50 километров к границе.

5G в Украине: пилоты есть, но время коммерческого запуска – открытый вопрос

На вопрос о том, когда ждать массового покрытия 5G, Комаров отвечает честно: он этого не знает. Точные сроки зависят от нескольких факторов:

решений Национальной комиссии и министерства цифровой трансформации;

военно-экономической ситуации – инвестировать в новый стандарт посреди полномасштабной войны, когда ключевой фокус – "повысить резилиентность текущей сети", очень непросто;

готовности распределять радиочастотный ресурс.

Для полноценного запуска 5G нужны два ключевых диапазона:

высокий – 3,5 ГГц (его уже предоставляют операторам для пилотов);

низкий – 700 МГц, где необходимо подготовить аукционы и провести измерения электромагнитной совместимости с действующими пользователями (включая военные и другие сервисы).

Украина сейчас эволюционирует от советской таблицы распределения частот к европейской. Это означает, что в спектре до сих пор есть много "исторических" пользователей, которые не вписываются в новую модель, и любая новая технология требует комплексного анализа потенциальных помех.



Александр Комаров / Фото предоставлено Киевстаром

Несмотря на это, пилоты 5G уже запланированы. Первый тестовый кластер из "десятков базовых станций" в центральной части города уже построен во Львове. Компания ждет только финального согласования от Минцифры, чтобы включить сеть.

Возникает вопрос, не превратился ли 5G для Украины в чисто имиджевый проект, что хорошо выглядит в публичных презентациях, но не имеет реальной насущной необходимости. Комаров отвечает: "И да, и нет".

"Нет" – потому что операторы уже делают большую подготовительную работу:

Киевстар имеет два ядра сети – для голоса и для передачи данных – и уже инвестирует, чтобы дата-ядро было технически готовым к 5G;

новый стандарт очень требователен к магистральному соединению сайта с core-сетью, поэтому компания массово переводит базовые станции с радиорелейных линков на оптоволоконные магистрали;

"3G sunset" (поэтапное выключение 3G) позволяет освободить частоты, которые сейчас усиливают 4G, а в будущем могут быть использованы и под 5G.

Оператор уже проводил несколько мини-пилотов – на уровне одной-двух базовых станций, чтобы отработать процессы, подготовить людей и понять, как строить и эксплуатировать новую технологию: "Да" – в том смысле, что массовый запуск 5G – это многомиллиардные инвестиции, и в условиях войны возникает честный вопрос: "актуальны ли они сейчас", добавляет Комаров.

Тарифы: инфляция, курс и почему "чуда не будет"

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Отсюда главный вывод: чуда не будет. Мне очень обидно, но это так.

В то же время Комаров отмечает, что объем сервиса для клиента тоже растет. Сегодня типичный стартовый пакет Киевстар включает сразу три услуги: мобильная связь, фиксированный домашний интернет и Киевстар ТВ.

Оператор также имеет специальные тарифы для людей, которые больше всего страдают от инфляции, особенно для пожилых абонентов. Все это – попытка "сбалансировать ситуацию", сохраняя сервис и инвестиции, но без резких скачков цен.

Еще один фактор – демография и поведение абонентов. Гендиректор Киевстара признает, что общее количество населения в Украине сокращается, и это прямо отражается на количестве клиентов. Кроме того, у нас традиционно высокое проникновение использования нескольких SIM-карт:

в среднем – более 1,3 SIM на одного потребителя;

во время блэкаутов этот показатель может возрастать до 1,4.

Сейчас идет постепенный отток так называемых double-SIM пользователей – когда человек пользовался двумя операторами параллельно, но со временем оставляет одну SIM-карту.

По международной методологии Киевстар рапортует 22,5 миллиона активных SIM-карт за последние три месяца. Но по этим цифрам – не "22,5 миллиона человек":

часть карт – это M2M-SIM, которые стоят в шлагбаумах, POS-терминалах и т.д;

часть – это вторые SIM-ки тех же абонентов.

Если смотреть только на B2C-рынок, то, по словам Комарова, год к году наблюдается падение на 4 – 5% именно в SIM-картах. С одной стороны, меньше потребителей, с другой – уменьшается количество SIM-карт на одного пользователя.

Александр Комаров CEO Киевстара Рынок будет понемногу снижаться. К сожалению, мы все слышим новости о том, как 22-летние уезжают. Кто-то остается в роуминге, кто-то нет. Мы, к сожалению, теряем территории, а на этих территориях живут украинцы и наши абоненты. Это процесс, вызванный внешними факторами.

Инфраструктура на линии фронта: что удается сохранить, а что – нет?

На вопрос, удается ли эвакуировать телеком-оборудование с территорий, которые временно или навсегда потеряны, Комаров отвечает: базовые станции физически вывезти практически невозможно.

В начале полномасштабной войны оператор потерял несколько core-сайтов. Часть – навсегда (например, в Мариуполе), часть удалось восстановить после деоккупации (как в Херсоне, где ракета фактически "пробила" ключевой объект).

Зато регулярно теряется полевая инфраструктура:

домашние коммутаторы в домах;

оптоволоконные кабели;

башни с оборудованием;

дизель- и бензогенераторы;

автотранспорт.

Оператор старается работать "как можно ближе к линии боевого соприкосновения", но в определенный момент доступ к объектам просто становится невозможным. По словам Комарова, сотни базовых станций расположены в 30 – 50-километровой зоне, где команда имеет доступ только время от времени.

Обычно это выглядит так:

Инженеры ремонтируют сайт. Он работает 2 – 3 недели или даже 2 – 3 дня – в зависимости от ситуации. Потом по нему снова прилетает. Через 1 – 3 недели (когда есть разрешение военных, позволяет обстановка и погода) команда снова выезжает на ремонт.

Наши инженеры любят туман. В туман меньший риск прицельных ударов,

– с горькой иронией добавляет Комаров.

От мобильного оператора до провайдера цифровых услуг

Уменьшение количества пользователей и изменение структуры рынка логично подталкивают к вопросу: не превращается ли Киевстар из классического оператора в более широкую технологическую компанию?

Комаров отмечает, что стратегия трансформации не привязана к текущим демографическим трендам, а является частью более широкой стратегии группы:

Наша стратегия – трансформировать Киевстар из телеком-оператора в провайдера цифровых услуг с телеком-лицензией. Это меняет бизнес, культуру, подходы. Мы становимся другой организацией.

Фокус – на цифровых сервисах с большими аудиториями и высоким уровнем вовлеченности пользователей.

Комаров объясняет: базовый телеком-сервис люди замечают в основном, когда он перестает работать. Тогда лояльность резко возрастает, но в нормальные времена единственное, что волнует абонента, – это цена. Поэтому компания ищет сервисы, где есть эмоциональная вовлеченность и сознательный выбор.

Он говорит о нескольких ключевых вертикалях:

Цифровое здоровье. Киевстар видит большой потенциал роста этой ниши и развивает ее, в частности через сотрудничество с платформой Helsi.

Киевстар видит большой потенциал роста этой ниши и развивает ее, в частности через сотрудничество с платформой Helsi. Развлечения. В партнерстве с группой "1+1" компания развивает одну из самых успешных в Украине ОТТ-платформ – Киевстар ТВ.

В партнерстве с группой "1+1" компания развивает одну из самых успешных в Украине ОТТ-платформ – Киевстар ТВ. Городская мобильность. Партнерство с Uklon дает доступ к молодой городской аудитории. Это 12 – 13 миллионов поездок в месяц и миллионы активных пользователей, что делает сервис "хорошим ядром с большим потенциалом развития".

Параллельно у самого Киевстара существует достаточно большой рекламный бизнес, базирующийся на собственном инвентаре (приложения, SMS, пуши и т.д.). Компания изучает, как его можно структурировано усилить.

Первый украинский оператор на американской бирже

Невозможно не упомянуть о выходе Киевстар на американскую площадку NASDAQ. На вопрос об общем впечатлении от нескольких месяцев в статусе публичной компании Комаров отвечает парадоксально:

Ничего не изменилось – и изменилось все.

С одной стороны, бизнес продолжает делать то же самое: строить сеть, подключать абонентов, инвестировать в телеком и новые сервисы. С другой – очень существенно возросла ответственность топ-менеджмента за слова и действия.

Теперь есть не только украинское законодательство и внутренние контракты, но и обязательства публичной компании перед регуляторами и рынком, за невыполнение которых потенциально можно нести и уголовную ответственность.

Появились новые стейкхолдеры:

институциональные инвесторы, которые вкладывали значительные суммы и имеют право на более глубокие вопросы;

аналитики, которые регулярно пишут отчеты о Киевстар и формируют рыночное восприятие компании.

Это означает системный и структурированный диалог, новые сертификации и дополнительные ограничения.

Комаров приводит показательную историю о посте в соцсетях. После массированной ракетной атаки россии на Украину 20 ноября он писал о тяжелом дне для сети, когда более 30% сайтов остались без электропитания, продолжив работать на генераторах и аккумуляторах, и призвал абонентов зарезервировать свои домашние роутеры, чтобы разгрузить мобильную сеть.

Александр Комаров CEO Киевстара Медиа перепечатали этот пост, но взяли только фразу про "30% сети без питания", совсем не упомянув, что не работает лишь 4% сети. В итоге мой глобальный СЕО пишет: "Я открываю Bloomberg Terminal, а первая новость – "У Киевстар не работает 30% сети". Это очень хорошо показывает, насколько осторожным нужно быть с формулировками.

Несмотря на турбулентность, рыночное восприятие компании пока положительное. Есть ли от этого всего польза для обычного пользователя, а не только для инвесторов? Комаров убежден, что все, что хорошо для страны, является хорошим и для абонентов, потому что "мы не только пользователи, мы украинцы".

Он акцентирует на нескольких вещах:

В Украине появился бизнес, который соответствует самым высоким международным стандартам комплаенса и прозрачности.

Компания открыто демонстрирует свои финансы и продолжает платить налоги: За три квартала этого года уже уплачено более 10,2 миллиарда гривен.

Отношения с сотрудниками, партнерами и государством строятся с почти нулевой толерантностью к риску.

Мы лучше сначала заплатим все, что считаем нужным, а потом будем разбираться, чем наоборот,

– подчеркивает собеседник.

Публичный статус также позволяет Киевстар общаться на равных с глобальными игроками – такими как SpaceX – и участвовать в проектах вроде Direct-to-Cell.

При этом Комаров трезво оценивает масштаб компании:

глобально Киевстар – это "small cap" с капитализацией примерно 3 – 3,5 миллиарда долларов;

но он стал частью "лучшего бизнес-клуба, который существует в мире" – сообщества публичных компаний на ведущих фондовых биржах.

Напоследок CEO говорит не столько о самом Киевстаре, сколько о сигнале для всего украинского бизнеса.

Александр Комаров CEO Киевстара Для бизнеса важно не только зайти на рынок, но и понимать, как из него выйти. То, что в этой стране можно вывести компанию на американскую площадку во время полномасштабной войны, – это безумно важный пример.

Еще один важный момент – оценка компании рынком. Инвесторы отнеслись к Киевстар так, что мультипликатор компании сейчас очень близок к невысокому, но мультипликатору восточноевропейских операторов без войны – по крайней мере к нижней границе этого диапазона.

Это означает, что глобальный рынок смотрит не только на макрориски, но и на реальные результаты, устойчивость сети, способность компании инвестировать в инфраструктуру и развивать цифровые сервисы – даже тогда, когда страна ежедневно живет под обстрелами.