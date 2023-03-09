Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России
Источник:Тренд.
Австрийский производитель украшений Swarovski сообщил, что намерен полностью прекратить свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор компании Алексис Назард.
Swarovski покинет российский рынок
Глава австрийской компании по изготовлению украшений отметил, что уход Swarovski с российского рынка будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.
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Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России,
– отметил он в заявлении.
Назард не уточнил, когда произойдет полный выход компании Swarovski из России. Также напомним, что Swarovski временно закрыла свои магазины в России, приостановив онлайн-продажу своей продукции в России в марте 2022г.