Swarovski полностью прекратит свою деятельность в России

9 марта 2023, 18:42
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Тренд.

Австрийский производитель украшений Swarovski сообщил, что намерен полностью прекратить свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор компании Алексис Назард.

Swarovski покинет российский рынок

Глава австрийской компании по изготовлению украшений отметил, что уход Swarovski с российского рынка будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

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Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность в России,
– отметил он в заявлении.

Назард не уточнил, когда произойдет полный выход компании Swarovski из России. Также напомним, что Swarovski временно закрыла свои магазины в России, приостановив онлайн-продажу своей продукции в России в марте 2022г.

Что известно о компании Swarovski

Swarovski – это австрийская компания, специализирующаяся на производстве украшений из стекла, а также производящая оптическое оборудование и готовые светильники и люстры. Группа Swarovski также включает в себя подразделения Tyrolit (производство абразивных и режущих материалов), Swareflex (отражательные и люминесцентные дорожные знаки), Signity (производство синтетических драгоценных камней) и Optik (оптические инструменты).

Автор: Дар'я Вереньова