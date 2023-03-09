Очільник австрійської компанії з виготовлення прикрас зазначив, що відхід Swarovski з російського ринку буде організований та здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження.

Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність у Росії,

– зазначив він у заяві.

Назард не уточнив, коли саме відбудеться повний вихід компанії Swarovski із Росії. Також нагадаємо, що Swarovski тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в Росії у березні 2022 року.