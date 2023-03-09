Swarovski залишить російський ринок

Очільник австрійської компанії з виготовлення прикрас зазначив, що відхід Swarovski з російського ринку буде організований та здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження.

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Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність у Росії,
– зазначив він у заяві.

Назард не уточнив, коли саме відбудеться повний вихід компанії Swarovski із Росії. Також нагадаємо, що Swarovski тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в Росії у березні 2022 року.

Що відомо про компанію Swarovski

Swarovski – це австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас зі скла, а також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри. Група Swarovski також включає підрозділи Tyrolit (виробництво абразивних і ріжучих матеріалів), Swareflex (відображувальні та люмінесцентні дорожні знаки), Signity (виробництво синтетичних дорогоцінних каменів) і Optik (оптичні інструменти).