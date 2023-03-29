Американская компания за 1 день уволила всех украинских работников

Американская компания Takeoff Technologies за один день уволила весь украинский офис с ИТ-работниками. В нем было более 80 человек

Takeoff Technologies базируется в США, но имеет офисы разработчиков в Украине и Индии. Однако 23 марта украинским работникам сообщили о закрытии офиса.

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Почему уволили украинцев

Senior Vice President Of Engineering компании Мэтью Барнс сообщил работникам, что компании нужны инвестиции. Однако наличие украинского офиса является фактором риска, который может помешать эти инвестиции получить.

Еще одной причиной назвали то, что клиентами компании являются США, Канада и ОАЭ. Поскольку среди списка нет Европы, то и не нужно иметь офис в Украине. Правда, если верить планам компании, она планирует зайти на европейский рынок.



Планы компании Takeoff Technologies / Фото takeoff.com

Украинским работникам уже ищут замену – пока на сайте компании есть вакансии в Индии и США.

Что говорят об этом работники

Среди уволенных работников оказались инженерные группы (Golang, Python, Clojure, Java, React Native, K8S, Serverless, GCP, Terraform), команда Data Science, команда поддержки, финансовая команда.

Как рассказал уже бывший Director Of Quality Assurance в Takeoff Technologies Алекс Зайченко, компания помогала украинским работникам во время войны выплатами и пособиями с переездом. Также компания оставила сотрудникам технику для работы и выплачивает достаточно серьезный компенсационный пакет.

Алекс Зайченко Бывший Director Of Quality Assurance в Takeoff Technologies Сейчас относительно сокращения, да, это очень грустно, но таковы реалии бизнеса. Украина как регион – рисковая инвестиция, и не все компании готовы работать с такими рисками. Как бы грустно это ни звучало, это нормально, это просто бизнес. Конечно, некоторые сотрудники могут обижаться или злиться на компанию, но сейчас я хотел бы, чтобы все были объективными.

Что известно о работе компании с Украиной