В некоторых городах Bolt будет работать круглосуточно: перечень населенных пунктов

Компания Bolt, предоставляющая услуги такси, возобновляет круглосуточную работу в 28 городах Украины. Для некоторых нужд будут разрешены поездки во время комендантского часа.

Где и почему Bolt будет работать круглосуточно?

Такси будет работать 24 часа в сутки из-за сложной ситуации в энергетике и в соответствии с решениями властей, о чем сообщили в компании.

Поездки в комендантский час разрешены для таких насущных потребностей:

доехать до безопасного и теплого места во время отключений света;

добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;

получить доставку еды, лекарств или других предметов первой необходимости.

Такси возобновляет работу "24/7 во всех городах, где работает сервис Bolt". Об этом говорится в заметке на странице в Facebook.

Полный перечень городов, где ночью можно заказать поездки с Bolt:

Белая Церковь; Винница; Днепр; Дрогобыч; Житомир; Запорожье; Ивано-Франковск; Каменское; Каменец-Подольский; Киев и города-спутники; Кривой Рог; Кременчуг; Кропивницкий; Луцк; Львов; Николаев; Мукачево; Одесса; Полтава; Ровно; Сумы; Тернополь; Ужгород; Харьков; Хмельницкий; Черкассы; Черновцы; Чернигов.

Обратите внимание! Для поездок во время комендантской в большинстве городов необходимо иметь соответствующие пропуска.

Напомним, что такси Uklon работает круглосуточно уже в 26 городах Украины. С 7 февраля поездки от компании стали доступны еще в семи городах:

Харьков; Запорожье; Днепр; Кривой Рог; Николаев; Сумы; Чернигов.

Это решение мы приняли в ответ на призыв Президента Украины и согласно постановлению Правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике,

– говорится в заметке.

Важно! Сервис работает непрерывно еще с января в таких городах:,,, Белая Церковь, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий

Что еще следует знать о такси в Украине?