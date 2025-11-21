В одном из городов Украины более 600 тысяч раз воспользовались такси в комендантский час

Один из городов Украины в прошлом году стал первым и единственным, где действует легальная система ночных перевозок в такси во время комендантского часа – с полуночи и до пяти утра. Сервисами Uklon и Bolt за это время воспользовались более 600 тысяч раз.

Где такси в комендантский час официально разрешены?

Львов – первый и единственный город в Украине, где уже год такси работают во время комендантского часа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Перевозки осуществляют зарегистрированные ФЛП, которые официально платят налоги в бюджет города. Люди могут быть уверены, что пользуются легальным сервисом.

Пользователи сервиса Uklon во Львове совершили более 300 тысяч поездок за год. Чаще всего люди едут на железнодорожный вокзал: сюда приходится более 15% точек посадки и 9% точек высадки от общего количества заказов.

Также было совершено более 2,5 тысяч поездок в учреждения медицинской инфраструктуры: больницы и аптеки. Пик спроса на поездки приходится на начало действия комендантского часа–между 00:00 и 01:00.

По итогам года, цена на ночные поездки только на 20% превышала среднюю дневную стоимость поездки на одинаковое расстояние,

–сказал руководитель направления GR в Uklon Николай Сорока.

Еще более 300 тысяч поездок за год в ночное время во Львове совершили пользователи сервиса Bolt. Среднее расстояние поездок составило чуть более, чем 5,5 километров.

Чаще всего люди ездили до/с железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, гостиниц в центре города, а также в ряд медицинских учреждений, в частности больниц святого Луки и святого Пантелеймона,

–сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень отметил, что за год работы не было никаких инцидентов, связанных с безопасностью или мобилизацией.

Почему могут расти цены на такси?