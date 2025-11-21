В одном из городов Украины более 600 тысяч раз воспользовались такси в комендантский час
- В Украине есть один город, где такси официально и легально работают во время комендантского часа, с более 600 тысячами поездок в год.
- Самыми популярными направлениями являются железнодорожный вокзал и медицинские учреждения, а ночные тарифы лишь на 20% дороже дневных.
Один из городов Украины в прошлом году стал первым и единственным, где действует легальная система ночных перевозок в такси во время комендантского часа – с полуночи и до пяти утра. Сервисами Uklon и Bolt за это время воспользовались более 600 тысяч раз.
Где такси в комендантский час официально разрешены?
Львов – первый и единственный город в Украине, где уже год такси работают во время комендантского часа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Перевозки осуществляют зарегистрированные ФЛП, которые официально платят налоги в бюджет города. Люди могут быть уверены, что пользуются легальным сервисом.
Пользователи сервиса Uklon во Львове совершили более 300 тысяч поездок за год. Чаще всего люди едут на железнодорожный вокзал: сюда приходится более 15% точек посадки и 9% точек высадки от общего количества заказов.
Также было совершено более 2,5 тысяч поездок в учреждения медицинской инфраструктуры: больницы и аптеки. Пик спроса на поездки приходится на начало действия комендантского часа–между 00:00 и 01:00.
По итогам года, цена на ночные поездки только на 20% превышала среднюю дневную стоимость поездки на одинаковое расстояние,
–сказал руководитель направления GR в Uklon Николай Сорока.
Еще более 300 тысяч поездок за год в ночное время во Львове совершили пользователи сервиса Bolt. Среднее расстояние поездок составило чуть более, чем 5,5 километров.
Чаще всего люди ездили до/с железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, гостиниц в центре города, а также в ряд медицинских учреждений, в частности больниц святого Луки и святого Пантелеймона,
–сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.
Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень отметил, что за год работы не было никаких инцидентов, связанных с безопасностью или мобилизацией.
Почему могут расти цены на такси?
Во время воздушных тревог в Киеве цены на такси растут из-за увеличения спроса и уменьшения доступного транспорта, а такси вроде Bolt, Uklon и Uber не имеют фиксированных тарифов. Эксперты считают, что решение проблемы возможно через развитие общественного транспорта, что не прекращает работу во время тревог.
Цены на такси этой зимой в Украине могут вырасти также из-за повышения акцизов на топливо и отключения света. В целом тарифы на поездки в такси формируются динамично под влиянием многих факторов, включая цены на топливо и активность водителей, погодными условиями и другими экономическими факторами.