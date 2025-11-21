Укр Рус
Бізнес Актуальні новини В одному з міст України понад 600 тисяч разів скористалися таксі в комендантську годину
21 листопада, 16:02
3

В одному з міст України понад 600 тисяч разів скористалися таксі в комендантську годину

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • В Україні є одне місто, де таксі офіційно й легально працюють під час комендантської години, з понад 600 тисячами поїздок за рік.
  • Найпопулярнішими напрямками є залізничний вокзал і медичні заклади, а нічні тарифи лише на 20% дорожчі за денні.

Одне з міст України торік стало першим і єдиним, де діє легальна система нічних перевезень в таксі під час комендантської години – з опівночі і до п’ятої ранку. Сервісами Uklon і Bolt за цей час скористалися понад 600 тисяч разів.

Де таксі в комендантську годину офіційно дозволені?

Львів – перше і єдине місто в Україні, де вже рік таксі працюють під час комендантської години, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також Більшість ФОПів цьогоріч відкрили жінки: які сфери популярні 

Перевезення здійснюють зареєстровані ФОПи, які офіційно сплачують податки в бюджет міста. Люди можуть бути впевнені, що користуються легальним сервісом.

Користувачі сервісу Uklon у Львові здійснили понад 300 тисяч поїздок за рік. Найчастіше люди їдуть на залізничний вокзал: сюди припадає понад 15% точок посадки і 9% точок висадки від загальної кількості замовлень.

Також було здійснено понад 2,5 тисячі поїздок до закладів медичної інфраструктури: лікарень та аптек. Пік попиту на поїздки припадає на початок дії комендантської години – між 00:00 та 01:00.

За підсумками року, ціна на нічні поїздки лише на 20% перевищувала середню денну вартість поїздки на однакову відстань,
– сказав керівник напряму GR в Uklon Микола Сорока. 

Ще понад 300 тисяч поїздок за рік у нічний час у Львові здійснили користувачі сервісу Bolt. Середня відстань поїздок склала трохи більше, ніж 5,5 кілометрів.

Найчастіше люди їздили до/​з залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, готелів у центрі міста, а також до низки медичних закладів, зокрема лікарень святого Луки та святого Пантелеймона,
– повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень наголосив, що за рік роботи не було жодних інцидентів, пов’язаних з безпекою чи мобілізацією. 

Чому можуть рости ціни на таксі?

  • Під час повітряних тривог в Києві ціни на таксі зростають через збільшення попиту та зменшення доступного транспорту, а таксі на кшталт Bolt, Uklon та Uber не мають фіксованих тарифів. Експерти вважають, що розв'язання проблеми можливе через розвиток громадського транспорту, що не припиняє роботу під час тривог.

  • Ціни на таксі цієї зими в Україні можуть зрости також через підвищення акцизів на пальне та відключення світла. Загалом тарифи на поїздки в таксі формуються динамічно під впливом багатьох факторів, включно з цінами на пальне та активністю водіїв, погодними умовами та іншими економічними чинниками.