Де таксі в комендантську годину офіційно дозволені?

Львів – перше і єдине місто в Україні, де вже рік таксі працюють під час комендантської години, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Перевезення здійснюють зареєстровані ФОПи, які офіційно сплачують податки в бюджет міста. Люди можуть бути впевнені, що користуються легальним сервісом.

Користувачі сервісу Uklon у Львові здійснили понад 300 тисяч поїздок за рік. Найчастіше люди їдуть на залізничний вокзал: сюди припадає понад 15% точок посадки і 9% точок висадки від загальної кількості замовлень.

Також було здійснено понад 2,5 тисячі поїздок до закладів медичної інфраструктури: лікарень та аптек. Пік попиту на поїздки припадає на початок дії комендантської години – між 00:00 та 01:00.

За підсумками року, ціна на нічні поїздки лише на 20% перевищувала середню денну вартість поїздки на однакову відстань,

– сказав керівник напряму GR в Uklon Микола Сорока.

Ще понад 300 тисяч поїздок за рік у нічний час у Львові здійснили користувачі сервісу Bolt. Середня відстань поїздок склала трохи більше, ніж 5,5 кілометрів.

Найчастіше люди їздили до/​з залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, готелів у центрі міста, а також до низки медичних закладів, зокрема лікарень святого Луки та святого Пантелеймона,

– повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень наголосив, що за рік роботи не було жодних інцидентів, пов’язаних з безпекою чи мобілізацією.

