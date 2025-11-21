Де таксі в комендантську годину офіційно дозволені?
Львів – перше і єдине місто в Україні, де вже рік таксі працюють під час комендантської години, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Перевезення здійснюють зареєстровані ФОПи, які офіційно сплачують податки в бюджет міста. Люди можуть бути впевнені, що користуються легальним сервісом.
Користувачі сервісу Uklon у Львові здійснили понад 300 тисяч поїздок за рік. Найчастіше люди їдуть на залізничний вокзал: сюди припадає понад 15% точок посадки і 9% точок висадки від загальної кількості замовлень.
Також було здійснено понад 2,5 тисячі поїздок до закладів медичної інфраструктури: лікарень та аптек. Пік попиту на поїздки припадає на початок дії комендантської години – між 00:00 та 01:00.
За підсумками року, ціна на нічні поїздки лише на 20% перевищувала середню денну вартість поїздки на однакову відстань,
– сказав керівник напряму GR в Uklon Микола Сорока.
Ще понад 300 тисяч поїздок за рік у нічний час у Львові здійснили користувачі сервісу Bolt. Середня відстань поїздок склала трохи більше, ніж 5,5 кілометрів.
Найчастіше люди їздили до/з залізничного вокзалу та центрального автовокзалу, готелів у центрі міста, а також до низки медичних закладів, зокрема лікарень святого Луки та святого Пантелеймона,
– повідомив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.
Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень наголосив, що за рік роботи не було жодних інцидентів, пов’язаних з безпекою чи мобілізацією.
Чому можуть рости ціни на таксі?
Під час повітряних тривог в Києві ціни на таксі зростають через збільшення попиту та зменшення доступного транспорту, а таксі на кшталт Bolt, Uklon та Uber не мають фіксованих тарифів. Експерти вважають, що розв'язання проблеми можливе через розвиток громадського транспорту, що не припиняє роботу під час тривог.
Ціни на таксі цієї зими в Україні можуть зрости також через підвищення акцизів на пальне та відключення світла. Загалом тарифи на поїздки в таксі формуються динамічно під впливом багатьох факторів, включно з цінами на пальне та активністю водіїв, погодними умовами та іншими економічними чинниками.