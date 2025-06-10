В бюджет уже взыскали 24 миллиона: какие нарушения выявила таможня с начала года

С начала 2025 года таможенные органы Украины зафиксировали 4 095 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму 5,7 миллиардов гривен. В фокусе – контрабанда промышленных товаров, валюты, продовольствия и авто.

Более 4 тысяч нарушений

Часть дел уже передано в суд, а в госбюджет удалось взыскать десятки миллионов гривен штрафов, , сообщила Государственная таможенная служба, передает 24 Канал.

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В частности, в пределах 1 511 дел временно изъяты товары на почти 340 миллионов гривен, в частности:

промышленную продукцию на 192 миллиона гривен,

транспортные средства – более 117 миллионов гривен,

продукты питания – более 28 миллионов гривен,

валюту – 2,2 миллиона гривен.

Сколько уже поступило в бюджет

По 750 делам таможня вынесла штрафы на 26 миллионов гривен, из которых 24 миллионов уже поступили в государственный бюджет, учитывая рассмотрение дел, начавшихся ранее.

Также на рассмотрение в суды передано 2 349 дел общей стоимостью более 2,8 миллиардов гривен. По их результатам (включая предыдущие периоды), наложено взысканий на 2,1 миллиард гривен – через конфискацию товаров и штрафы.