Таможенный безвиз с ЕС заработает 1 октября: какие преимущества получит украинский бизнес

Кабмин 27 сентября принял постановление о так называемом "таможенном безвизе" с Евросоюзом. Он заработает с 1 октября этого года.

Договоренность, в частности, предполагает включение Украины в Конвенции ЕС в области транзита товаров. В Министерстве финансов объяснили, какие возможности таможенный безвиз откроет украинскому бизнесу.

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Детали таможенного безвиза с Европейским Союзом

В Минфине отметили, что с 1 октября Украина фактически присоединяется к Конвенциям о процедуре совместного транзита и упрощении формальностей в торговле товарами. Так, приняты решения о возможности пользоваться авторизациями и упрощениями неограниченному кругу украинского бизнеса.

Правительство утвердило формы документов, урегулировало вопросы оценки соответствия предприятия критериям предоставления авторизаций и так далее, в соответствии с требованиями "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

Таким образом, бизнес получит инструменты для пользования преимуществами и упрощениями процедуры совместного транзита сразу в 35 странах-подписантах Конвенции. До сих пор к таким упрощениям доступ имел лишь ограниченный круг компаний.

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Кроме того, определен перечень товаров, которые можно перевозить по таможенной территории Украины без предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей на время военного положения и в течение одного года после его прекращения. Этот список сформирован с учетом товаров, необходимых для обороноспособности Украины.

Для перечня будет действовать переходный период с 1 октября 2022 года по 1 февраля 2023 года – в это время для бизнеса будет действовать обычный подход к определению товаров, подпадающих под обеспечение уплаты пошлины.

К слову, "таможенный безвиз" – это целый комплекс мер, предусматривающий более быстрое перемещение товаров между странами европейского региона, меньше бюрократии на таможне, исключение злоупотреблений и обмен данными между таможнями европейских государств-соседей.