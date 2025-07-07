Продавал чай ВСУ и россиянам: СБУ объявила в розыск совладельца "Мономаха"

Совладельца одного из крупнейших украинских производителей чая и кофе "Мономах" Тараса Барабаша объявила в розыск СБУ. Его обвиняют в поставках в страну-агрессора своей продукции через "прокладки" в Польше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт МВД Украины.

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В чем обвиняют Барабаша

Согласно данным судебного реестра, СБУ 10 июня провела обыски в офисах "Мономаха" и у ряда сотрудников компании в рамках уголовного производства, начатого за пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, Барабаш организовал схему поставки продукции в страну-агрессора путем скрытого транзита через Польшу в Беларусь, а уже оттуда в Россию.

Его карточка появилась на портале розыска МВД. Дата исчезновения бизнесмена – 16 июня.

Барабаша объявили в розыск / Скриншот с портала МВД

Обратите внимание! АО "Мономах" – один из крупнейших украинских производителей чая и кофе. Самыми известными брендами компании являются Lovare, Stefano, Ferarra, Monomax и тому подобное.

Для реализации замысла совладелец компании привлек бухгалтера "Мономаха", а также начальника отдела экспортных продаж компании, на которого в Польше оформлена компания Lovare Sp. z o. o.

Следователям СБУ удалось зафиксировать цепочку поставки продукции в адрес российского ООО "ЛДК", который работал как минимум до мая 2024 года.

Соломенский районный суд Киева признал аргументы СБУ убедительными и арестовал изъятые во время обыска у бухгалтера "Мономаха" смартфон и ноутбук. В свою очередь, судья отказался избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей и отправил под круглосуточный домашний арест.