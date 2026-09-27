За 100 гривен в месяц: известный мобильный оператор предлагает самый дешевый тариф
За мобильную связь и интернет украинцам приходится платить разные суммы в зависимости от количества услуг в тарифе. Один из известных операторов предлагает бюджетный пакет за 100 гривен в месяц, однако его наполнение имеет свои особенности.
Что входит в тариф за 100 гривен
Самый дешевый мобильный тариф предлагает lifecell – это пакет "Лайфсет S", который объединяет мобильную связь, домашний интернет и телевидение, сообщает официальный сайт lifecell.
Впрочем, в самой дешевой версии пользователи не получают полного набора услуг. За 100 гривен в месяц доступны:
- безлимитный домашний интернет;
- 10 ГБ мобильного интернета;
- 2 ГБ из мобильного пакета можно использовать в странах ЕС;
- доступ к пакету "Минимальный" с 5 национальными телеканалами.
Скорость домашнего интернета зависит от технологии, доступной по конкретному адресу. Через GPON она может достигать 1 Гбит/с, а через Ethernet – до 100 Мбит/с.
При этом тариф не предусматривает пакет минут для звонков. За разговоры придется платить отдельно – стандартная стоимость составляет 2 гривны за минуту на городские, мобильные номера и номера lifecell.
Еще одна особенность "Лайфсет S" – фиксированная цена. Стоимость в 100 гривен в месяц обещают сохранить до конца 2027 года.
Сколько стоит самый дорогой тариф lifecell
Самое дорогое предложение оператора для абонентов предоплаты – тариф "Мега". Его стандартная стоимость составляет 550 гривен в месяц. В пакет входят:
- 50 ГБ мобильного интернета, а при своевременной оплате – безлимитный трафик;
- 18 ГБ интернета в роуминге в пределах общего объема;
- безлимит на ряд мобильных приложений;
- 1 000 минут для звонков по Украине и еще 1 000 минут при своевременной оплате;
- безлимитные звонки в сети;
- Более 120 телеканалов.
С помощью услуги "Тарифная подписка" тариф можно оплатить сразу на 6 или 12 месяцев. В таком случае экономия составит от 10% до 15%.
Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.
Оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка".