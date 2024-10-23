Мобильная сеть в Украине: вырастут ли цены и улучшится ли связь во время блэкаутов

Прошлой зимой украинцы столкнулись с перебоями в мобильной связи во время отключений света. Летом ситуация со связью местами лучше, однако все еще большинство населения не имело стабильного сигнала во время дефицитов в энергосистеме и длительных отключений света.

24 Канал пообщался с председателем Совета Телекоммуникационной палаты Украины Татьяной Поповой, чтобы выяснить, могут ли операторы мобильной связи обеспечить граждан стабильным сигналом во время следующих возможных долговременных блэкаутов.

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Вырастут ли тарифы на мобильную связь

Независимо от сферы деятельности, каждый бизнес периодически пересматривает ценовую политику на свои тарифы, и сфера телекоммуникаций не исключение. Попова замечает, что рынок формируют как внутренние, так и внешние факторы, в частности:

инфляция;

рост налогов и коммунальных платежей;

восстановление или модернизация сетей;

закупка и установка десятков тысяч источников резервного питания.

Татьяна Попова Председатель Совета Телекоммуникационной палаты Украины Это может касаться всего рынка коммуникаций, не только мобильных операторов. Для операторов найти баланс между обеспечением связи в условиях войны и возможностью предоставлять услуги по доступной цене – непростая задача. Но будут ли расти тарифы, когда и на сколько – каждый бизнес решает самостоятельно. Единственное, что могу предположить – это то, что у нас здоровая конкуренция на рынке мобильных услуг и каждый оператор, понимая также экономическую ситуацию в стране, примет максимально взвешенное решение.

Также Татьяна Попова отметила, что история с ростом тарифов до 50% больше похожа на байку для создания общественного резонанса.

Улучшится ли связь во время отключений света

Над вопросом обеспечения устойчивости сетей во время веерных отключений и блэкаута операторы начали работать еще до первых вражеских обстрелов энергосистемы.

Ранее базовые станции были оснащены батареями на случай краткосрочных обесточиваний.

Однако они быстро вышли из строя в результате частых и длительных отключений.

Поэтому операторы начали заменять их на новые литиевые батареи, которые быстрее заряжаются и выдерживают в разы больше циклов заряда/разряда.

Но их нужно постоянно закупать, доставлять, устанавливать, обслуживать. И проблема даже не столько в средствах на все это, а в огромных по объемам партиях, в которых есть потребность,

– отмечает Татьяна Попова.

Напомним! В конце июля Кабмин принял изменения в Постановление №600, которые позволяют операторам отнести свои стратегически важные объекты в Перечень критически важных, к которым не будут применяться графики почасового отключения.



Это могло бы значительно облегчить операционное управление сетями и высвободить дополнительные ресурсы, которые можно было бы перебросить на менее значимые узлы или базовые станции. Однако в Постановление внесли изменения, которые сделали невозможным бесперебойное централизованное энергопитание, а сроки, в которые операторы могут получить для своих объектов статус критических, значительно превышают те сроки, в которые необходимо выполнить Распоряжение НЦУ.



По мнению Главы Совета ТПУ, правильно было бы сначала поддержать операторов в их энергетической независимости, а потом привязываться к процессам регистрации ОКИ. Сейчас ТПУ готовит обращение в поддержку операторов, чтобы смягчить требования к объектам критической инфраструктуры.

Местные власти должны сотрудничать с операторами

Глава ТПУ во время разговора с 24 Каналом поделилась своим видением решения проблемы слабой связи. На ее взгляд, правильно было бы сначала поддержать операторов в их энергетической независимости, а потом привязываться к процессам регистрации ОКИ (объектов критической инфраструктуры).

А вот ключевым фактором в борьбе за устойчивость связи, думаю, станет сотрудничество операторов между собой и с органами местной власти. Если ОТО имеет в избытке сгенерированную энергию, то почему бы ее не реализовать оператору, например, на договорных условиях? Но абонентам, которым принципиально необходим стабильный интернет с высокой скоростью передачи данных, можно посоветовать только подключение к фиксированной связи по технологиям GPON/XPON,

– делится Попова.

Вместе с тем эксперт добавляет, что Минцифра пытается помогать операторам выполнить распоряжение НЦУ (Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины). Это касается и мобильных и фиксированных поставщиков услуг.

Отмена пошлины и НДС

Также помогла операторскому бизнесу в начале войны и отмена пошлин и НДС на ввоз и поставку телекоммуникационного и энергогенерирующего оборудования.

В июле 2023 года эта возможность прекратила действие, но фактически около 70% оборудования для мобильных сетей связи производится лишь несколькими мировыми производителями за пределами Украины. А потребность в таком оборудовании в условиях необходимости обеспечения автономной энергогенерации постоянно растет. Речь не только о генераторах и АКБ, а также и об антеннах для RBS, и о коммутационном оборудовании и т.д.,

– объясняет эксперт.

По мнению Поповой, сегодня, было бы уместно вернуть отмену пошлины и НДС на его ввоз. Также помощь нужна в части обеспечения непрерывным питанием особо важных и энергозатратных объектов.

"Их не так много, и нужна согласованная позиция между ведомственных регуляторов по включению таких объектов на постоянной основе – это поддержит операторов и значительно снизит риск прерывания связи, когда она особенно нужна. Во время веерных отключений при определенных технических требованиях такие объекты могли бы оставаться включенными", – добавляет она.

Имеют ли бронирование работники сферы связи Операторы могут бронировать работников аварийно-восстановительных бригад. Татьяна Попопва также подчеркивает, что необходимо обращать внимание и на бронирование подрядных организаций. "Потому что для обеспечения работы десятков тысяч энергогенерирующего оборудования операторы привлекают подрядные компании. При их отсутствии будет ощущаться дефицит рабочих рук", – добавляет она.

Что тормозит и мешает работе операторов

Сейчас главными проблемами для операторов, по мнению главы Совета Телекоммуникационной палаты Украины, являются:

невозможность установки и обслуживания генераторов на крышах зданий , где расположено большинство базовых станций, в частности в городах, поскольку это запрещено соответствующими строительными и санитарными нормами;

, где расположено большинство базовых станций, в частности в городах, поскольку это запрещено соответствующими строительными и санитарными нормами; отсутствие на рынке Украины востребованного количества аккумуляторных батарей (речь идет о десятках тысяч) и стационарных генераторов ;

на рынке Украины востребованного количества (речь идет о десятках тысяч) и стационарных ; нехватка квалифицированного персонала , достаточного для обслуживания резервного оборудования. Найм дополнительного необходимого персонала, обучение новых специалистов – это время и ресурсы.

, достаточного для обслуживания резервного оборудования. Найм дополнительного необходимого персонала, обучение новых специалистов – это время и ресурсы. обеспечение возможности быстрого восстановления заряда оборудования резервного питания. Это требует предоставления разрешений со стороны поставщиков электроэнергии (облэнерго) на увеличение мощности электрического тока, который питает базовые станции. Увеличение количества аккумуляторов, которые нужно постоянно подпитывать, – это дополнительная и существенная нагрузка на энергосистему.

Мобильные операторы длительное время работают над повышением уровня надежности своих сетей. Сейчас более половины всех сетей уже обеспечены альтернативными источниками питания и могут поддерживать стабильность работы БС в течение 4 – 6 часов при отсутствии электроснабжения. Очевидно, что работа не прекращается,

– добавляет Попова.

Какие сейчас действуют нормативы для мобильных операторов До 1 октября они должны были обеспечить доступность мобильной связи без электричества в течение 10 часов на 60% своих БС в каждой области;

С 1 ноября – на 70% БС;

С 1 декабря – на 80% БС;

С 1 февраля 2025 года – на 100% БС.

Обратите внимание! Если компании не выполняют требования НЦУ, им грозит штраф в размере 0,1 – 0,3% от дохода от коммуникационных услуг за отчетный год. Эти 12 месяцев должны предшествовать тому году, в котором накладывается санкция.

Татьяна Попова отмечает, что сейчас на рассмотрении в профильном Комитете находится законопроект, который предусматривает более жесткие санкции (штраф исключительно 0,3% дохода и пеня). Однако, по ее мнению, вместо ускорения выполнения требований НЦУ такие меры скорее повлекут замедление, потому что придется перераспределять средства, которых будет не хватать.